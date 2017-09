Un fallo eléctrico causó el incendio en las naves de madera de Valsaín Agentes de la Guardia Civil inspeccionan el lugar donde tuvo lugar el incendio. / Antonio Tanarro El alcalde, José Luis Vázquez, asegura sentirse «tranquilo» tras confirmar que en el origen no hubo intervención humana QUIQUE YUSTE Segovia Sábado, 2 septiembre 2017, 11:51

El devastador y espectacular incendio que el pasado 25 de agosto calcinó tres naves de empresas de madera en el polígono industrial de Buenos Aires, en Valsaín, se debió a un fallo eléctrico. Así se desprende del informe realizado por la Guardia Civil y en el que se descarta cualquier tipo de intencionalidad en el inicio del fuego, siendo un cortocircuito eléctrico la probable causa de un incendio que alarmó a la población de Valsaín en la madrugada del 24 al 25 de agosto.

«Tenemos la certeza de que no fue intencionado y que fue un fallo técnico. Parece ser que fue un cortocircuito» declara el alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, José Luis Vázquez, tranquilo tras conocer que la mano del hombre no se encontraba detrás del suceso. «Tampoco he puesto mayor interés que el conocer que la causa no era intencionada», concluye el regidor socialista.

Una vez finalizado el informe realizado por la Guardia Civil, junto al que realizarán las diferentes compañías de seguros, «se determinarán las coberturas que que hay que establecer para las empresas afectadas», asegura el alcalde del Real Sitio.

El fuego se originó a última hora del jueves y no fue extinguido hasta las seis y media de la mañana del viernes. Las llamas afectaron tres industrias de la localidad relacionadas con la madera en el polígono industrial Buenos Aires, a las afueras de Valsaín.

Los propietarios de las empresas más afectadas, Porche y Jardines y la cooperativa Maderval, ya han mantenido reuniones con la Junta de Castilla y León en las que se ha informado a los empresarios de las líneas de apoyo para recuperar sus negocios. En este sentido, tanto la administración regional como los propietarios de las empresas coincidieron en la necesidad de que no se detenga la actividad para garantizar la confianza tanto de clientes como de proveedores. Para ello, apuestan por asegurar la liquidez inmediata de las empresas.