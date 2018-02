La extensión de la fibra óptica llegará a unos 30.000 segovianos más Alcaldes y concejales de la provincia segoviana asisten a la jornada informativa de este lunes en la Junta. / Antonio de Torre La directora general de Telecomunicaciones de la Junta, María Victoria Seco, se reúne con alcaldes y concejales de la provincia para informar de las líneas de subvenciones CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Martes, 13 febrero 2018, 08:25

Castilla y León no es precisamente un territorio sencillo para las comunicaciones. La orografía, una extensión de 95.000 kilómetros cuadrados, la meteorología, la despoblación, el envejecimiento... son desventajas que juegan en contra de la adecuación a la nueva sociedad de la información. A pesar de tantos inconvenientes, la Junta de Castilla y León ha intensificado su apuesta y reforzado la política de ayudas y subvenciones que sacar de la sombra tecnológica a muchas comarcas de la comunidad autónoma.

En la provincia de Segovia, también. Hay pueblos donde no existe cobertura para el móvil, vecinos que han de desplazarse hacia los lugares 'despejados' para poder comunicarse por teléfono y hogares a los que no ha llegado Internet ni la Televisión Digital Terrestre (TDT). Por ejemplo, hace unas semanas el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, precisaba que en la provincia hay 27 repetidores, pero no todos están radiando el 100% de los canales adjudicados.

Para solventar este déficit, los servicios de la Corporación segoviana trabajan en un convenio con la Junta de Castilla de Castilla y León para poder ampliar la cobertura en todos los repetidores y que así todos los segovianos puedan disfrutar de la oferta completa de canales de la TDT. Un primer cálculo eleva a 380.000 euros el coste de esta acción.

Un territorio «poco atractivo»

Las administraciones tratan de sortear con inversión los obstáculos con los que choca la plena implantación tecnológica. El Ejecutivo regional no es competente a la hora de desarrollar el despliegue de conectividad, como ha subrayado la directora general de telecomunicaciones de la Junta, María Victoria Seco, quien ayer mantuvo un encuentro con alcaldes de municipios segovianos para informar de las ayudas que ofrece y canaliza el Gobierno autonómico. Y es que, a falta de la competencia, lo que hace el Ejecutivo regional es financiar ayudas dirigidas a las operadoras.

Antenas en el municpio de Palazuelos de Eresma. / Antonio de Torre

Es decir, las administraciones aportan un porcentaje de dinero público para atraer el interés de las empresas de telecomunicaciones. En este sentido, Seco ensalzó que la Junta ha triplicado su asignación pasando de 1,6 millones a 4,5 millones de euros en el conjunto de Castilla y León. Gracias a estas subvenciones, la directora general asegura que «cada vez hay menos pueblos sin conectividad».

«Castilla y León es uin territorio muy complicado para las telecomunicaciones» maría victoria seco, directora de telecomunicaciones

Esos desembolsos han permitido que las operadoras solo tengan que poner uno de cada diez euros, cuando hace tan solo dos años asumían el 40%, ha explicado, al mismo tiempo que ha insistido en que el territorio castellano y leonés resulta «poco atractivo» para las compañías de telecomunicaciones debido a esas dificultades demográficas y geográficas que comprometen la rentabilidad que persigue el sector.

Más sombras en el sur

Asimismo, María Victoria Seco ha actualizado las actuaciones y montantes dedicados a la provincia ante los alcaldes y representantes municipales asistentes a la jornada. «Todas las ayudas serán para fibra óptica con la más alta tecnología de 100 megas», ha desvelado. En esta convocatoria se han visto beneficiados tres poblaciones, que suman algo más de mil vecinos. Se trata de Valsaín, Trescasas y Sonsoto, núcleo perteneciente a esta localidad.

Por lo que respecta a la Secretaría de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital, el último paquete de subvenciones con destino Segovia se distribuye entre las iniciativas de diecinueve municipios, fundamentalmente términos con cierta entidad en cuanto a sus censos, algunos de más de 5.000 habitantes y otros entre 1.000 y 5.000, según ha bosquejado la directora general. Entre todos padrones, las nuevas ventajas llegarán a unas 28.000 personas empadronadas.

En cuanto a los plazos, la representante autonómica apunta que las operadoras poseen hasta el 14 de julio para desplegar la tecnología, que teniendo en cuenta las ayudas del Ministerio el periodo de adaptación se alarga hasta final de 2019, aunque los proyectos suelen ejecutarse dentro del primer año, precisa la directora general.

El Ministerio 'se estira'

Por lo tanto, los impulsos en forma de ayudas a las operadoras van a mejorar la conectividad de una población que ronda los 30.000 segovianos, ha agregado María Victoria Seco. Esto no quita que siga habiendo que trabajar para acabar con las zonas de sombra tecnológica, aquellas ubicaciones que padecen la ausencia de cobertura o de señal.

con fibra óptica aumentará un 30%» maría victoria seco, directora de telecomunicaciones

La directora general ha puesto de manifiesto que esas carencias están localizadas principalmente en entornos del sur de la provincia y en las zonas de montaña. Pese a ello, «el número de municipios conectados con fibra óptica va a aumentar un 30%», afirma la titular autonómica.

Seco también ha destacado las gestiones llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León, a través de su consejero de Fomento y Medio Ambiente, para convencer al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de las complicaciones que presenta la comunidad para la plena instalación y el pleno rendimiento tecnológicos. En las conversaciones entre ambas partes, la región ha conseguido que el Ejecutivo de la nación aumentara su participación en las ayudas estatales hasta el 70%.

Para Seco, las administraciones están «moviendo de manera eficaz» el despliegue necesario de telecomunicaciones, dentro siempre de ese marco de dificultades que se derivan de las características propias del territorio regional. En el cómputo de Castilla y León, los respaldos aprobados para el año 2017 por la Junta benefician a 250.000 ciudadanos de 331 localidades.