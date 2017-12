'Padre Patera' «La exclusiva del voluntariado no la tenemos los curas y los frailes» Isidoro Macías, antes de su charla en Segovia. / Antonio de Torre Isidoro Macías pide a los segovianos que se lancen a ayudar a los más desfavorecidos Q. Y. Segovia Miércoles, 13 diciembre 2017, 22:06

La semana del voluntariado comenzó ayer en el salón de actos del Centro de Asociaciones de Autoayuda y Voluntariado de la avenida del Acueducto con una charla-coloquio de Isidoro Macías, hermano de la Cruz Blanca conocido popularmente como ‘Padre Patera’ por el trabajo humanitario que realiza en Algeciras con los inmigrantes subsaharianos que llegan a territorio español cruzando el estrecho de Gibraltar. Durante su intervención ante una veintena de segovianos, Macías relató su experiencia como voluntario durante más de treinta años.

«Vengo para ayudarles y que no se vengan abajo. La exclusiva del voluntariado no la tenemos los curas y los frailes. Es de todos. Todos debemos ayudar a las personas que no tienen nada», declaró antes de su charla, recordando sus primeras experiencias como voluntario, en las que no actuó como fraile, sino como «una persona cualquiera dispuesta a ayudar a otras que necesitaban que les acogieran». Precisamente, explicó que muchas personas no se inician en el voluntariado por el qué dirán. «Hay que lanzarse. Hay muchas instituciones con voluntarios pero se necesitan muchos más. El Banco de Alimentos está haciendo una gran labor pero son siempre los mismos ¿Por qué Segovia no emplea una hora de su tiempo? Vamos a quitarnos un poco de lo nuestro y vamos a dárselo a los demás», pidió el ‘Padre Patera’, quien considera que con iniciativas como la semana del voluntariado que se está celebrando en Segovia «vamos a concienciar un poco más a los segovianos».

Isidoro Macías también resaltó la importancia de una sociedad informada para resolver problemas como la inmigración. «Yo creo que la gente muchas veces ni lee», lamentó, apostando por la inversión en los países de procedencia de los inmigrantes. «Los que tienen el poder deben ir al estrecho y ver cómo vienen hombres, mujeres embarazas o niños. Yo la primera vez que lo vi me entró una impotencia enorme por no poder hacer nada. Nunca he tenido nada salvo voluntarios y sin ellos hoy no sería el ‘Padre Patera’. No tuve nunca nada salvo fe en ayudar a esas personas que llamaban a mi puerta de par en par», independientemente de que quien solicitase su ayude fuera o no católico, declaró Macías. «Los que mandan deberían invertir en los países de procedencia ¿Por qué no lo hacen? ¿Tienen miedo?», se preguntó, calificando la situación en Siria de «vergonzosa».

La semana del voluntariado continúa hoy con diferentes actividades en el campus María Zambrano.