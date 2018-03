La TDT da la espalda al centenar de vecinos de San Cristóbal de la Vega Repetidor de San Cristóbal de la Vega. / El Norte Llevan doce años sin poder acceder a algunos canales de televisión porque el repetidor no se actualiza EL NORTE Segovia Domingo, 18 marzo 2018, 12:28

Hace dos años, la Diputación de Segovia elaboró un mapa que revelaba que 128 de los 208 ayuntamientos de la provincia tenían problemas con la recepción de la señal de la Televisión Digital Terrestre (TDT). 153 municipios aseguraban sufrir incidentes con la cobertura móvil y al menos 129 carecían de Internet. Los poco más de cien vecinos de San Cristóbal de la Vega llevan doce años sin ver los canales de televisión que les corresponden. Según los vecinos, el Ayuntamiento lleva desde 2005 sin actualizar el repetidor que también da servicio a Rapariegos, Montejo de Arévalo, Tolocirio, Donhierro y Puras, este último en la provincia de Valladolid.

Uno de los vecinos, Antonio José Canino, acudió a la Diputación para pedir ayuda. El diputado de Administración y Personal, José Luis Sanz Merino, le aseguró que habían procedido a abrir una convocatoria para seleccionar a un ingeniero de Telecomunicaciones que estudiaría las medidas oportunas a adoptar en la provincia. Sin embargo, los vecinos consideran que esta no es la solución, ya que «no es necesario un ingeniero que diagnostique el problema, sino fondos para hacer frente al presupuesto que ha enviado la empresa propietaria del repetidor, para que lo actualice», explica Canino.

Para la extensión de la cobertura de los canales digitales la empresa ha presupuestado el servicio en 23.300 euros, además, de una cuota anual superior a los 3.000. Una cantidad que el Ayuntamiento no puede afrontar porque, según Canino, la anterior alcaldesa contrajo deudas con la Diputación que no invirtió en beneficio del pueblo. «Ahora el Consistorio debe 60.000 euros y no puede asumir este gasto», apunta. En este sentido, lamenta la discriminación que sufren con respecto a otras localidades que se encuentran a seis u ocho kilómetros de San Cristóbal de la Vega y que pueden ver todos los canales con normalidad. De ahí que hayan recurrido a Change.org para recoger firmas.