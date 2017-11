El equipo de vialidad invernal en las carreteras del Estado de Segovia cuenta con 600 personas

Niveles de alerta según los fenómenos meteorológicos

Son tres los niveles de alerta que considera el plan de vialidad invernal, según informa la Subdelegación del Gobierno en Segovia. En el nivel rojo el riesgo meteorológico es extremo, con fenómenos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto. En el nivel naranja existe un riesgo meteorológico importante, con fenómenos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales. Por último, el nivel más leve es el amarillo, en el que no existe riesgo para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta; implica predicciones que no superan los umbrales de peligro, pero para las que resulta aconsejable el seguimiento de su evolución.