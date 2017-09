El equipo de gobierno socialista asegura que bajará la presión fiscal en 2018

La incertidumbre de la plusvalía

Como toda previsión, la propuesta de ordenanzas fiscales de cara al próximo ejercicio es flexible. No obstante, las cuentas elaboradas por el equipo de gobierno cuentan con el impuesto de plusvalía como mayor elemento de incertidumbre. «Hay un proyecto de ley pero hasta que no esté aprobado está paralizado», indicó Reguera sobre un impuesto con el que prevén una disminución de los ingresos de 500.000 euros con respecto a 2017 y que afecta fundamentalmente «a la venta de viviendas al final del ‘boom inmobiliario’». No obstante, el edil de Hacienda aseveró: «Corremos cierto riesgo y podíamos haber subido otros impuestos para compensar. Si hay problemas con las plusvalías lo ajustaremos».