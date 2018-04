Los enfermos de alzhéimer tendrán un centro de día tras diez años de lucha Isabel Miranda y una monitora, con un grupo de usuarios de la asociación. / Antonio de Torre La asociación tiene el «compromiso verbal» de la Junta de que financiará el 70% del proyecto LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Jueves, 5 abril 2018, 11:48

En el recorrido por las instalaciones la presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, Isabel Miranda, se encuentra con un viejo conocido al que hubiera deseado ver en otras circunstancias. «Con este señor he ido a caminatas, excursiones. La última vez que le vi [hace año y medio] estaba fenomenal. Un hombre muy culto, interesado por todo lo que decían los guías». Miranda habla del Alzheimer como «la epidemia del siglo XXI» y reivindica la necesidad urgente de un centro específico para dar un tratamiento de calidad. Una década después se ultiman los trámites –la cesión de la parcela municipal y la financiación pactada por la Junta– para que los pacientes puedan tener un centro adecuado a finales del próximo año.

La asociación cuenta con unos 450 socios en la provincia. De ellos, algo más de un centenar son pacientes en sus instalaciones del centro municipal de La Albuera. Una treintena, en un estado más avanzado de la enfermedad, están en una unidad específica. El objetivo es retrasar al máximo lo inevitable: que los recuerdos se borren en una enfermedad sin cura. La relación con el servicio de Neurología del Hospital es buena, llegan cada vez más pacientes y el centro tiene una lista de espera de en torno a la decena de personas. El tratamiento del centro es efectivo en las primeras fases para dar una actividad neurológica. Isabel Miranda no da fiabilidad a ninguna estadística provincial sobre el número de enfermos por la dificultad de diagnóstico en los pueblos –«antes era 'mi padre tiene demencia, pues ahí quieto»– pero estima unos 1.500 afectados en la provincia.

La asociación agradece las facilidades del Ayuntamiento para acomodarles, pero las instalaciones son insuficientes. «No se puede crecer más porque estamos limitados por los espacios», señala la presidenta, que tiene en la cabeza el plano del centro deseado. Piden salas individuales en cada fase de la enfermedad para que no estén todos en la misma unidad, que puedan comer en zonas separadas, un patio al aire libre que evite tener que subir a una terraza descubierta al viento. También una sala para recibir a los familiares o un simple despacho. «Necesitamos espacios libres para que ellos puedan deambular y aquí todo son trabas y escaleras. Somos una asociación seria y queremos dar buena imagen».

«Mi padre no llegó a beneficiarse, pero había muchos padres» La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Segovia surgió porque cayó en las manos de Isabel Miranda un libro donde aparecía una asociación salmantina. «Yo llamé para pedir ayuda porque a mi padre le habían diagnosticado Alzheimer. Y ellos me dijeron que si quería hacer yo una asociación. Al final me dio la locura, me dieron los teléfonos de dos o tres segovianos que habían ido allí e hicimos un grupo pequeñito». La asociación vio la luz en octubre de 1997 pero su progenitor falleció ese mismo año. «Yo tenía muy claro que mi padre no se iba a beneficiar, pero había muchos padres por ahí». En los comienzos, la sede de la asociación era su vivienda y se reunían en cualquier sitio. «Estábamos perdidos, ninguno sabíamos lo que era pero teníamos que hacer algo porque había mucho enfermo que no venía por el estigma social». El Ayuntamiento les cedió poco después un aula en San Millán que compartían con los trasplantados de riñón. Cada uno tenía un teléfono fijo que escondía en el armario y sonaba cuando el otro grupo estaba reunido. «Fue una odisea. ¡No pensé que una asociación llevaba tanta burocracia!». Fueron creciendo. Y cuando llegó la primera subvención de la Junta de Castilla y León tenían que decidir qué hacer con ella. «Al final lo destinamos a ayuda a domicilio, pero teníamos que pagar a las trabajadoras y la financiación no nos llegaba mes a mes. Sacamos cada uno el dinero de nuestra cuenta, unas 600.000 pesetas de las de entonces en medio año, para adelantarlo. Nos pudo costar el divorcio, pero todo salió bien».

La lucha de los enfermos por un centro propio durante más de diez años ha desembocado en un acuerdo entre el Ayuntamiento, que ultima los trámites para ceder una parcela de 1.200 metros cuadrados , y el compromiso verbal de la Junta para costear el 70% de la construcción. La propia asociación se ha comprometido a buscar el 30% restante entre empresarios locales, fundaciones bancarias, instituciones públicas o mediante un préstamo. Según explica el concejal de Servicios Sociales, Andrés Torquemada, «la parcela se segregó en el pleno hace tiempo, pero necesitábamos que la Junta acreditara de alguna forma que iba a financiarlo». El área municipal de Contratación está ultimando los trámites y está previsto que el expediente sea aprobado por la junta de gobierno «en las próximas semanas». Después, habrá una fase de exposición pública antes de formalizar la cesión. El compromiso verbal del Gobierno regional es destinar una partida entre 2018 y 2019. «Si se cumplen las previsiones, se podría empezar el proyecto a finales de este año y ojalá el centro viera la luz a finales del año que viene, porque hace muchísima falta», apunta Torquemada.¡

«Agravio comparativo»

Miranda calcula un presupuesto total de 1,2 millones y critica el «agravio comparativo» con otras provincias como Ávila, con un centro operativo desde hace más de cinco años y una ampliación comprometida. «La gente nos está pidiendo salir a la calle y les estamos deteniendo. Con lo que me ha contado la presidenta de Ávila, su centro se va a ir a dos millones y pico». La asociación confía en lograr su parte de aportación con iniciativas. «Tenemos muchas ideas. Yo quiero empezar porque esto no va a ser de hoy para mañana».

Los pacientes pasean por los pasillos en compañía del personal de la asociación, una quincena entre sanitarios, conductores o gestores. Algunos han estado casi una década en el centro y han retrasado sobremanera el avance de una enfermedad que concluye irremediablemente en fase vegetativa. Toda una hazaña. «No hay medicación, hay que estimularles. Por eso los centros son importantes. Hay gente mayor que todavía lo ve como una maldición. Es una enfermedad como otra cualquiera, hay que saber tratarla. Y sobre todo, humanizarla», señala la presidenta del colectivo.

En el programa de la asociación hay talleres para las familias, una parte imprescindible de la terapia. «Muchos te dejan al enfermo pero luego no colaboran en casa. Si le dejas en el sofá viendo la televisión, sin hablarle ni moverle, todo lo que se ha hecho aquí se pierde. Ojalá hubiera sabido yo eso con mi padre», apunta Miranda, autodidacta cuando antes de recorrer los caminos tocaba abrirlos. «Se les ayuda no machacándoles. No diciéndole 'si te he dicho que te pongas otro pantalón o que te tomes las pastillas'. Ellos en su mente tienen ya bastante. Hay que hacerlo todo muy suavemente y no llevarles la contraria bruscamente. Con cariño consigues más que sin él».