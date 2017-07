Las empresas del polígono de Valverde no pueden navegar a más de cinco megas Javier López Escobar (izquierda), Pilar del Olmo, Andrés 0rtega y David Bascuñana, en las instalaciones de la empresa. / Óscar Costa La consejera Pilar del Olmo mediará para llevar la fibra óptica al recinto industrial CLAUDIA CARRASCAL Segovia Sábado, 22 julio 2017, 12:56

Las telecomunicaciones, y en concreto la fibra óptica, o mejor dicho la falta de ella, son uno de los principales inconvenientes para la expansión, desarrollo y competitividad de las empresas de Segovia, según indicó ayer el director de Ambientair y presidente de la Federación Empresarial Segoviana (FES), Andrés Ortega. El empresario aprovechó la visita de la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, a las instalaciones de la empresa en el polígono Nicomedes García para exponer estos problemas.

Del Olmo señaló que este polígono no es competencia autonómica, ya que no es de su propiedad. Sin embargo, se comprometió a trasladar la petición a su homólogo en Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y a mediar con las compañías telefónicas para que llegue la fibra óptica a este núcleo industrial, próximo a la capital. En este sentido, manifestó su desconcierto porque un enclave con un número tan elevado de empresas como este no cuente todavía con el servicio de banda ancha.

Además, recordó que el Gobierno autonómico ha puesto en marcha ayudas para que se acometa la llegada de la fibra óptica en todos los municipios de Castilla y León con rentabilidad para las compañías telefónicas. Asimismo, destacó que «precisamente, la expansión de las autovías de las telecomunicaciones es uno de los objetivos principales del Plan de Reindustrialización de la Junta».

Andrés Ortega puso de manifiesto que a este polígono «tan solo llegan entre 3 y 5 megas de velocidad por lo que las empresas tienen que tener tres o cuatro Adsl para poder llevar a cabo su labor cotidiana. Aun así, hay opciones como el trabajo en la nube que no se pueden ni plantear en estas condiciones». Otra de las reivindicaciones de la patronal segoviana, que trasladó Ortega a la consejera, con el fin de lograr el asentamiento de nuevas empresas en la provincia, es la conexión entre la carretera SG-20 con las áreas empresariales y con la estación del AVE. «Nos gustaría que hubiera consenso entre las administraciones porque a veces el debate se pierde en determinar a quién corresponde la vía y eso no es lo importante», aseguró. Por ello ha instado a todos los partidos políticos a que abandonen la lucha de colores y se unan para sacar adelante este proyecto.

En este sentido, la consejera señaló que este asunto no es de su competencia, aunque sí que recordó que la Junta de Castilla y León siempre ha apostado por la mejora de las comunicaciones, tal y como hizo con la autovía entre Valladolid y Segovia. «Esta vía, que cada vez tiene más tráfico, supuso una inversión muy fuerte y una apuesta por Segovia» reiteró.

En cuanto a la salud empresarial de Segovia, apostilló que «no es mala», al igual que tampoco lo es la de Castilla y León. Prueba de ello es, según del Olmo, la recuperación de gran parte de los empleos que se perdieron durante los años de crisis y que empresas como Ambientair están contribuyendo a consolidar. También la Junta es responsable de la creación de empleo gracias a las líneas de apoyo a la industria de la Comunidad como el Plan de Reindustralización, que tiene «objetivos ambiciosos y dispone de importantes recursos económicos».