El empleado del ‘parking’ de José Zorrilla demanda por despido al Ayuntamiento Un coche entra en el aparcamiento de José Zorrilla. / A. De Torre La reclamación del trabajador alega la posible subrogación en el contrato que tenía con la empresa Collosa-Pygsur MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Jueves, 29 marzo 2018, 13:49

El único empleado que mantenía la empresa Collosa-Pygsur antes de abandonar la concesión del subterráneo de José Zorrilla ha demandado al Ayuntamiento de Segovia por despido, como consecuencia de la presunta subrogación empresarial en la gestión de la infraestructura. El equipo de gobierno esperaba esta reclamación, «somos conscientes de que iba a demandar», manifestó ayer la alcaldesa, Clara Luquero, que ha seguido las recomendaciones de los técnicos para que la administración local no se subrogara en los derechos del trabajador. Si bien Luquero no lo precisó, cabe suponer que la demanda está dirigida también contra la empresa concesionaria, y contra el Ayuntamiento como responsable subsidiario.

La Junta de Gobierno Local aprobó ayer el nombramiento del abogado José Antonio Arias Pinillos para que defienda los intereses municipales en este caso. Luquero explicó que el Ayuntamiento no puede aceptar la subrogación del empleado de Collosa-Pygsur, pues no lo permite la legislación de contratos de las administraciones públicas, que no permite la «funcionarización» mediante este procedimiento, y porque además si se hiciera sentaría un precedente de cara a cualquier otro contrato de concesión.

Según dijo Luquero, la normativa solo permite la subrogación de trabajadores cuando la concesión de un servicio municipal (o de cualquier otra administración) se transmite de una empresa a otra, como suele ocurrir con los servicios de limpieza o de transporte urbano.

Sistema de acceso

Mientras, los agentes de la Policía Local de servicio en la zona de José Zorrilla siguen atendiendo a los usuarios del aparcamiento para abrirles las instalaciones, ya que el sistema de acceso funciona de forma deficiente porque la empresa «no ha realizado ningún mantenimiento» durante el tiempo de la concesión, declaró la alcaldesa.

Licitar el contrato para renovar por completo el sistema de acceso del aparcamiento (mediante un procedimiento de licitación con su correspondiente presupuesto) es uno de los procesos administrativos que tiene en marcha el Ayuntamiento. Lo está coordinando la técnico del área, y también el procedimiento para la gestión directa de la infraestructura, un nuevo modelo que tendrá que aprobar en su día el pleno de la corporación, previa la modificación de la ordenanza y la aprobación de las tarifas de uso de las plazas en rotación, los alquileres y los abonos, y el plan de viabilidad que establece la legislación de contratos.

En este momento son 103 usuarios con plazas cedidas, alrededor de una veintena tienen plazas alquiladas y 14 eran titulares de abonos temporales, aunque estos ya no pueden guardar el coche en el aparcamiento al haber caducado, ya que el Ayuntamiento no puede tramitar nuevos abonos hasta que disponga de las nuevas tarifas y haga efectiva la gestión directa de las instalaciones, pues ahora «no tenemos cobertura jurídica», comentó la alcaldesa.

Operarios municipales ejecutarán las obras para subsanar los desperfectos del aparcamiento

Sí hará el Ayuntamiento, en cuanto pueda contar con las partidas genéricas necesarias, el arreglo de los desperfectos del ‘parking’. Los trabajos los harán los operarios municipales y consistirán fundamentalmente en resolver los problemas de humedades y en las instalaciones eléctricas, sobre todo en la iluminación de emergencia, y las máquinas de venta de tickets. La reparación de las deficiencias la realizará el Ayuntamiento de forma subsidiaria, para reclamar luego a la empresa los costes.

En el requerimiento realizado hace un mes a la concesionaria, la administración municipal concedió un plazo de dos meses para que subsanara las deficiencias encontradas en la inspección, si bien no llegó a efectuarlas Collosa-Pygsur al abandonar la concesión. También solicitó el Ayuntamiento a la empresa que aportara toda la documentación sobre los títulos de plazas cedidas en alquiler y de bonos, y las pólizas de seguros suscritas y revisiones técnicas de las distintas instalaciones.