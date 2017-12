Los diseñadores del futuro ya están aquí Tres de las alumnas posan junto al cartel de la exposición. / El Norte El nuevo grado en Diseño de IE University se pone de largo en la Casa de la Moneda EL NORTE Segovia Miércoles, 20 diciembre 2017, 10:02

La Casa de la Moneda de Segovia acoge la primera exposición de trabajos de alumnos de nuevo grado en Diseño de IE University. Las piezas expuestas abarcan bocetos, jarrones de vidrio soplado, manijas refinadas de puertas o diferentes modelos de sillas fabricadas en madera, entre otros objetos. Los trabajos, que se pueden contemplar hasta el 5 de febrero de 2018, han sido realizados por estudiantes de primer curso de la asignatura ‘Introduction to Design Studio I: Learning by Doing’ (Fundamentos de Proyectos I. Aprender haciendo), impartida por el profesor de IE School of Architecture and Design Andrea Caruso. En estas clases, los alumnos dan los primeros pasos en el mundo del diseño, aprenden a montar sus primeros proyectos y comienzan a practicar las habilidades necesarias para ser un profesional del diseño.

La metodología combina teoría y práctica mediante nueve ejercicios desarrollados a lo largo del primer semestre. Los estudiantes, de forma individual y en grupos, diseñan y elaboran sus proyectos con diversos materiales en el FabLab, el espacio de trabajo de IE School of Architecture and Design. A través de este proceso, los estudiantes identifican la importancia del buen diseño y desarrollan un sentido crítico del trabajo. «El grado en Diseño de IE University es una actualización del rol del diseñador en la actualidad, prepara a los estudiantes para responder a los desafíos de hoy, en este mundo cambiante, incierto y globalizado en el que vivimos», indica el director del grado Edgar González.

La propuesta de este grado –subraya González– está integrada por tres elementos principales: la creatividad y la innovación constante del diseño como eje principal; el rigor de las ciencias sociales que aporta esa visión centrada en el usuario y en el contexto que se opera; y la visión estratégica de los negocios como una herramienta más del arsenal del diseñador en el momento de plantear sus propuestas.

El Grado en Diseño, que comenzó en septiembre en el campus de IE University en Segovia, es un innovador programa que combina una base sólida de conocimientos de diseño con una metodología exigente pasada en proyectos y enfocada en resolver retos de la vida real. En este nuevo grado de la IE School of Architecture and Design, los rigurosos aspectos científicos y creativos del diseño se combinan con una perspectiva empresarial que le permite transformar y mejorar la vida cotidiana de las personas.

Un título integral

El Grado en Diseño es un título integral «que busca desafiar la realidad física, experiencial, funcional y emocional de la actualidad. Está dirigido a personas flexibles y audaces que pueden transformar la realidad en algo mejor y más sostenible, independientemente de los recursos disponibles», señalan fuentes de la institución académica.IE, añaden, «forma líderes que promueven la innovación y el cambio en las organizaciones con enfoque global, carácter emprendedor y espíritu humanista proporcionando un entorno de formación en el que las tecnologías y la diversidad juegan un papel clave».

Reconocida como una de las principales instituciones educativas del mundo, IE imparte títulos de grado universitario, postgrado y executive education en IE Business School, IE Law School, IE School of Architecture and Design, IE School of Human Sciences and Technology e IE School of International Relations.

IE tiene un claustro integrado por más de 500 profesores que, actualmente, dan clases a alumnos de 131 países, generan conocimiento y desarrollan proyectos de investigación de impacto social. Fundada en 1973, La Universidad cuenta con una plataforma de más de 50.000 graduados en 165 países, directivos de perfil internacional que ejercen de embajadores de la institución en el mundo.