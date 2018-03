La Diputación de Segovia atiende a 1.262 personas con el servicio de ayuda a domicilio

El vicepresidente apela a la «responsabilidad» de los socialistas

Miguel Ángel de Vicente ha declarado que «cuando se ostenta un cargo de representación hay que ser serios, no se puede jugar a hacer política a golpe de titular. Aunque dudo que esta forma de actuar sea política de partido y no necesidad de cubrir su ego personal». Es su afirmación al cuestionar las críticas de Alberto Serna sobre la existencia de horas esenciales y no esenciales en el servicio de Ayuda a Domicilio, que en su opinión demuestra que desconoce los concpetos, y ha añadido el vicepresidente de la Diputación que denotan «que hay una falta de coordinación, o al menos de diálogo, latente bajo las siglas del PSOE, ya que Serna nos acusa de llevar dos meses sin prestar las horas no esenciales del servicio, pero yo le pediría que hable con sus compañeros socialistas de la capital, cosa que debería haber hecho antes de hablar, para que le informen cómo se gestiona la Ayuda a Domicilio». Por todo eso, De Vicente ha pedido la dimisión del portavoz socialista, porque «utiliza la crítica a una política pública para su proyección personal y politica, mintiendo deliberadamente, sin aportar ninguna documentación que acredite sus palabras y jugando con un tema tan serio como es la atención a las personas dependientes». De Vicente también ha apelado a la responsabilidad del secretario provincial de los socialistas, José Luis Aceves, a quien ha pedido que «antes de meterse en la casa de los demás ordene la suya propia, y además de ejercer de portavoz de la ciudad, ponga un mínimo de orden y rigor en el grupo socialista de la Diputación», y ha concluido con otra afirmación, la de «estar harto de que desde el Partido Socialista se enarbole la bandera de los servicios sociales sólo de boquilla, de manera absolutamente falaz y demagógica y siempre con un objetivo partidista y, en el caso concreto del señor Serna, también personal».