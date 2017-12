La Diputación convoca una nueva edición del Premio de Poesía Jaime Gil de Biedma Miembros del jurado en una convocatoria anterior. / El Norte Los trabajos para optar al galardón, uno de los más prestigiosos en lengua castellana, se pueden presentar desde el 1 de enero de 2018 EL NORTE Segovia Viernes, 8 diciembre 2017, 20:00

Con la entrega de los galardones a la vuelta de la esquina, la Diputación de Segovia ha convocado una nueva edición del Premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Biedma, en cuya nómina figuran algunos de los máximos exponentes de la poesía en lengua castellana. El ganador recibirá 10.000 euros y verá publicada su obra por la editorial Visor.

Está previsto que la entrega del galardón de la vigésimo séptima edición tenga lugar a mediados de este mes en el salón de plenos de la Diputación, en un acto que presidirá el presidente de la Diputación y del jurado, Francisco Vázquez, y en el que se espera la presencia del ganador, el teólogo y poeta granadino Antonio Praena, autor del poemario ‘Historia de un alma’. La obra ha sido reconocida por ser un libro «singular, comprometido con los aspectos mas duros de la actualidad desde una perspectiva de misticismo», según explicó, en el momento en que se hizo público el fallo, el escritor Gonzalo Santonja acerca de un poemario «bien escrito y lleno de hallazgos» con versos «absolutamente deslumbrantes».

Del accésit ‘Pozo de silencio’ se dijo que oscila entre la historia e intrahistoria y trasciende las circunstancias «duras y espeluznantes»de la vida en México para recordar que «sigue existiendo el amor, la cultura y la poesía». El mexicano César Humberto Saldaña no niega el dolor y la violencia, que están presentes, sino que va más allá y habla de la cotidianeidad y de la realidad de fondo que hace al ser humano.

Plazos

Los trabajos para la vigésimo octava edición del Premio Gil de Biedma se podrán presentar entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo en la Secretaría General de la Corporación, en días y horas hábiles (excluidos los sábados) y también ‘on line’. Los poemarios tendrán un mínimo de 500 versos, su tema será libre y se podrán presentar bien en formato papel, mediante un solo ejemplar, u ‘on line’; tendrán que ser inéditos y no podrán haber obtenido ningún premio ni accésit en concurso de poesía previamente fallado. Los autores que hayan obtenido en ediciones anteriores del Premio Jaime Gil de Biedma algún accésit, únicamente podrán ser galardonados con el primer premio. Estarán excluidos de participación aquellos autores que ya hayan obtenido el máximo galardón de este prestigioso premio.

Con anterioridad al fallo del premio, se hará pública la composición del jurado, que estará formado por relevantes personalidades del mundo de la poesía. El fallo tendrá lugar en un período que no podrá exceder en tres meses al de la finalización de la presentación de los trabajos. El jurado gozará de total libertad para la selección de las obras galardonadas, sin embargo no se podrá premiar ningún libro que no haya sido previamente seleccionado por el prejurado. Se designará, posteriormente, fecha para la entrega del premio.

Entre los ganadores del Gil de Biedma figuran nombres como Luis Javier Moreno –fallecido en diciembre de 2015–, José Pérez Olivares, Juan Carlos Pérez Mestre, Antonio Hernández, Santiago Sylvester, Concha García, Esperanza Ortega Martínez, Diego Jesús Jiménez, José Luis Puerto, Fernando Quiñones, José María Muñoz Quirós, José Viñals Correas, Miguel Florián Rábanos González, Clara Janés Nadal, Adolfo Alonso Ares, Jorge Urrutia, Manuel Vilas, José Luis Rey Cano, Juan Manuel González Gómez, Victoriano Cremer, Ricardo Bellveser, Carlos Aganzo, Miguel Albero Suárez, Javier Lorenzo Candel, Joaquín Pérez Azaustre, Fermín Herrero o Santiago Castelo –lo obtuvo a título póstumo–.