La diócesis advierte a los párrocos: «Ni un euro en los cepillos» El obispo de Segovia, César Franco, se dispone a oficiar una misa en la parroquia de El Sotillo en reparaciòn por el robo del cáliz y las hostias. / Antonio Tanarro Segovia Las recomendaciones en aras de la seguridad de las iglesias se suman a la progresiva adopción de medidas de vigilancia CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Martes, 28 noviembre 2017, 08:14

El delegado de Patrimonio de la Diócesis de Segovia, Miguel Ángel Barbado, asegura que «poco a poco la seguridad se va instaurando en las iglesias» de la provincia. El robo de las coronas de la Virgen de la Fuencisla firmó un antes y un después en la abnegación de la Iglesia por salvaguardar su patrimonio repartido en templos y ermitas por el territorio segoviano.

Aquel suceso puso en marcha la maquinaria de la colaboración más estrecha con la Junta de Castilla y León y con la Administración General del Estado. Se implantó un protocolo de reuniones periódicas que se sigue aplicando casi seis años después del expolio en el santuario de la patrona. Barbado dice respirar algo más tranquilo. Tampoco en los últimos tiempos ha habido que lamentar oleadas de robos en los templos de la provincia, comenta el delegado eclesiástico. Los episodios padecidos suelen localizarse «en iglesias muy alejadas y en pueblos con poca gente».

Capítulo aparte merece el reciente asalto a la parroquia de El Sotillo en el que «se llevaron un cáliz que no tiene apenas valor», asevera el portavoz diocesano, que de esta forma deja entrever que pudo haber otros motivos que no fueran los puramente económicos.

En caso de obras...

Sin duda, las medidas de prevención y las intervenciones en materia de seguridad que se han ido adoptando tienen mucho que ver con que los tesoros que custodian las iglesias segovianas estén a buen recaudo. A pesar de ello, la Diócesis de Segovia no baja la guardia. El propio delegado de Patrimonio cita las reiteradas peticiones a los párrocos para que «no dejen ni un euro en el cepillo». También se les ha solicitado que no se dispersen las llaves para no aumentar la probabilidad de que se pierdan o caigan en malas manos. Al menos así se lo ponen difícil a los cacos.

Además, ahora para las obras que se lleven a cabo en una iglesia, sobre todo si ostenta la declaración de Bien de Interés Cultural, la Junta pide que el proyecto incluya medidas de control y de seguridad, advierte el delegado de Patrimonio.