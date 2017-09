La digitalización del campo, clave para la recuperación del medio rural José María Lassalle, secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital. / Antonio de Torre El Ayuntamiento de Segovia, la Federación Empresarial y la empresa Pigchamp Pro Europa organizan en colaboración con Industria una jornada sobre innovación en el sector agrario MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Lunes, 25 septiembre 2017, 20:30

Los datos que ilustran sobre la importancia del sector agroalimentario en la provincia y en la comunidad indican que en Segovia las empresas de este ámbito representan el 12% del producto Interior Bruto, por encima de la media de Castilla y León, y suponen el 15% del empleo provincial, aunque en el ámbito de la industria las agroalimentarias suman el 40% de los puestos de trabajo. Lo subrayó este lunes el vicepresidente de la Federación Empresarial Segoviana (Fes), Ángel Luis Llorente, al apuntar que «la innovación forma parte de la esencia de las empresas» en la apertura de la jornada dedicada a 'La Transformación Digital en el Sector Agroalimentario. Oportunidades de negocio y colaboración en el ámbito de la I+D+i', organizada por el Ayuntamiento en colaboración con la federación y la empresa Pigchamp Pro.

En teoría, la colaboración entre instituciones y empresas la garantizan la Unión Europea y el Estado español (así lo expuso José María Lassalle, secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital de España), y en la práctica son los empresarios del sector los que están dando los pasos para que la innovación sea real, para aplicar la digitalización en las explotaciones agrícolas y ganaderas y, por supuesto, como ya vienen haciendo, en las industrias transformadoras. No solo es una estrategia, es una oportunidad muy real para revertir la despoblación del medio rural, para «recuperarlo», comentó Lassalle. Y si el Ayuntamiento lo persigue, las empresas que son la punta de lanza de esta digitalización agrarias también valoran la opción de que el edificio de Emprendedores del CAT sea un centro de innovación tecnológica para el sector.

Bien lo sabe Carlos Piñero, director de Pigchamp Pro Europa. Si Holanda, con un territorio pequeño y ganado al mar y con un clima menos bonancible que el de España, es ya el segundo exportador mundial de alimentos, gracias en parte a la digitalización y modernización de las explotaciones agrarias, España tiene aún mucho campo por explotar para optimizar sus producciones. Piñero declaró que el sector primario ya está inmerso en la digitalización. «Está pasando. No es algo de lo que ninguna empresa pueda escapar, el desafío es traerlo a las particularidades del sector agroalimentario, hay países que lo están haciendo muy bien y aquí tenemos todos los elementos para que pase también».

La digitalización es «transversal», se aplica a la planificación, la gestión y la producción: «Toca todo, estructuras, proyectos, eficiencia, marketing, ventas... Es un cambio de época, como le he escuchado decir al presidente de Telefónica, todavía no somos concscientes de lo profundo que va a ser este cambio para las empresas y la actividad empresarial». Piñero, además, no ve un impedimento en la deficiente cobertura de Internet y de la banda ancha en el medio rural, opina que «es una batalla que se gana, todos los días se gana cobertura y potencia, el tiempo juega a favor y es una cuestión que se resuelve sola».

Ya hay muchas tierras agrícolas que se están empezando a llenar de sensores, que utilizan datos de satélite (el 'open data') que recoge a diario las mediciones de cómo crecen los cultivos, y al sector ganadero está llegando la 'ganadería de precisión', «con un montón de máquinas que hacen muchas cosas y que no tienen necesariamente que sustituir a las personas, sino que sirven para hacer mejor el trabajo de las personas, y en alimentaria lo mismo, en la cadena de frío y en todo... Es tan atractivo que cambiará y mejorará mucho los modos de producción».

Dos principios «irrenunciables» en este sector serán ser más eficientes y tener más calidad, «y la digitalización ayudará a ambas cosas y a poder demostrarlo, que ahora de cara al consumidor es fundamental», apostilló Piñero.

En la jornada que inauguró la alcaldesa, Clara Luquero, José María Lassalle, responsable de la la Agenda Digital de España, hizo una reflexión pública sobre el desarrollo de la agenda digital a través de un proyecto más amplio, la estrategia digital, que es una prioridad para el Gobierno. El horizonte es el año 2025, cuando en «una España inteligente» tendrán que estar desarrollados varios ejes en la transformación del país; uno son las políticas inteligentes sobre el mundo agroalimentario, porque las 'smart policys' no solo tienen un ámbito de aplicación sobre los territorios urbanos sino también sobre el aprovechamiento de los recursos, el fomento de la sostenibilidad y, como en el caso de las empresas agrícolas, ganaderas y de transformación, «el desarrollo de estrategias de explotación agraria, y uso sostenible de la agricultura para que al mismo tiempo que incrementen la producción guarden la sostenibilidad y el medio ambiente».

En el sector ya hay experiencias en el camino hacia esta transformación y, además, «en los últimos meses la Unión Europea viene apuntando como un eje de trabajo para el conjunto de los países lo que denomina el 'smart farming' (la aplicación de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la agricultura) para impulsar toda una serie de estrategias en el mundo agrario, sensorizando los establos, los campos... y tratando de integrarlo todo en un diseño holístico que permita un aprovechamiento mucho más eficiente de los recursos». El objetivo fundamental es en este aspecto un «uso más responsable de los recursos y favoreciendo la sostenibilidad».

Un inconveniente es la, todavía, difícil implantación de la banda ancha en el medio rural, aunque Lassalle cree que mejorará y que «va a ser un factor de asentamiento de la población, de recuperación del mundo rural», afectado por una despoblación, por la emigración a las grandes ciudades y por «un urbanismo agresivo» que ha hecho surgir «la necesidad de muchas personas de volver a reencontrarse con el mundo agrario, con el campo».

Para el secretario de Estado es evidente que «se abre una oportunidad extraordinaria de empleabilidad, de generación de riqueza e incluso de transformación de la propia vida personal y doméstica de muchos a través de las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura. Yo creo que eso va a significar un cambio sustancial y un reencuentro con el campo».

La ampliación de las redes de comunicación y la extensión de la banda ancha contribuirán a asentar población y evitar el aislamiento territorial, a la vez que impulsarán la modernización de la obsoleta economía del medio rural, explicó Lassalle. Así está previsto en el Plan Nacional de Territorios Inteligentes que el Gobierno pretende consensuar con todas las fuerzas políticas y con la sociedad civil para «rediseñar» el mundo digital, «sustituir las barreras físicas por conexiones digitales que creen un entorno cómplice para los ciudadanos, con independencia de donde residan».

El plan, como consulta pública, está abierto todavía esta semana a las aportaciones de los ciudadanos, informa Efe, y está basado en un ecosistema 4.0, en políticas de regulación, fiscalidad y libertad, así como en infraestructuras tecnológicas y la creación de una ciudadanía digital formada para el empleo tecnológico. Es el paso previo además a la creación de las Comunidades Rurales Inteligentes

Los ejemplos son los que también citó Carlos Piñero: instalar sensores en los campos y los establos para la medición de los datos por satélite, la creación de un sistema 'big data' para, en definitiva, la integración y el aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos que redundará en un aumento de la producción agrícola, ganadera y agroalimentaria.