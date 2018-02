Una menor segoviana de 15 años lleva cinco días desaparecida Imagen de Glenda, la adolescente de quince años desaparecida. / El Norte Glenda se marchó el martes de carnaval de la Residencia Juan Pablo II y desde entonces la familia no ha vuelto a hablar con ella EL NORTE Segovia Domingo, 18 febrero 2018, 13:04

Glenda tiene 15 años pero aparenta más. No es la primera vez que se ausenta de casa o de la Residencia Juan Pablo II, pero esta vez su madre, Cristina, está más preocupada y ha denunciado su desparición en la Comandancia de la Guardia Civil y en la Comisaría de Policía de Segovia. Desde el día 13 de febrero no tiene noticias de ella, y Glenda siempre se ha puesto en contacto con ella cuando se ha marchado.

Cristina, la madre de la menor, espera noticias suyas en el teléfono 626341246

La desaparición de Glenda la denunciaron primero el día 14 los responsables de la Residencia Juan Pablo II, el centro de acogida de menores que depende de la Diputación donde reside la joven. Había salido con permiso para la fiesta del martes de carnaval y no regresó.

Las pesquisas la sitúan con alguna probabilidad en Lérida, en la localidad de Torà donde reside un joven de ascendencia búlgara que salía con la chica, pero la madre de Glenda duda de todo, asegurá que siempre le ha llamado un día o dos después de irse, o le ha enviado un mensaje por teléfono, pero esta vez ha pasado toda la semana sin que lo haya hecho.

La noticia de la marcha de Glenda en las redes sociales, publicada por la madre y otros familiares, ha sido una señal de alarma y un aluvión de apoyos y solidaridad, pero la preocupación de la madre aumenta con el transcurrir del tiempo. Este domingo por la mañana ha acudido a la Comisaría de Policía después de recibir una llamada telefónica que según los agentes ha sido realizada desde una cabina de Huesca; le ha hablado «un señor, no puedo decir que era un joven o un hombre, con un perfecto español, y ha dicho que no me preocupe, que mi hija está muy bien cuidada y que ya hablará ella cuando quiera».

La madre de la menor aguarda con preocupación a cualquier noticia de su hija. Facilita un teléfono de contacto, 626341246, para quien pueda saber algo del paradero de Glenda y piden que le llamen, o que lo hagan a la Guardia Civil o a la Policía Nacional.

El padre, Alberto, también pide ayuda a través de su perfil de redes sociales, donde informa que «mi hija Glenda se ha fugado del centro donde estaba de acogida, lleva desaparecida desde el martes 13 de febrero; estamos en un sin vivir, ya no sabemos para que lado ir, si alguien la ha visto por la calle o puede saber algo que me lo comunique, tf:685812051».