Un decreto prohibirá los carteles en la calle después de Navidades Carteles en la avenida del Acueducto. / A. de Torre El Ayuntamiento quiere evitar polémicas durante estos días EVA ESTEBAN Segovia Lunes, 18 diciembre 2017, 08:07

La presencia de carteles en la vía pública de Segovia tiene los días contados. Lo ha confirmado la concejala de Obras, Servicios e Infraestructuras, Paloma Maroto, quien además asegura que será «una vez pasada» la Navidad cuando se presente un decreto «concreto» que prohíba la fijación de «cualquier tipo de carteles que estén en la vía pública sin ningún tipo de autorización».«Son fechas especiales, y decidimos esperar a que pasaran estos días para evitar polémicas y problemas», explica la edil. «Nos han llegado quejas y todos lo vemos», continúa. Ya está preparado y solo falta la firma de la alcaldesa, Clara Luquero, para poder presentarlo y llevarlo a cabo, aunque por el momento no han establecido una fecha concreta:«Me imagino que será la semana siguiente a la Navidad, pero tenemos que fijarlo», afirma Maroto. La Ordenanza Reguladora de Ocupación de Vía Pública, vigente en la actualidad, no recoge «nada» acerca de este asunto y consideraban importante abordarlo y llevarlo a la práctica:«Lo que realmente está dando problemas son los anuncios que se ponen en las calles y que en muchos casos no se miran y están estorbando», incide Maroto. Incluso la propia concejala se ha visto obligada «en alguna ocasión» a llamar la atención a los establecimientos para que retiren los anuncios:«Alguno estaba incluso en medio de la Calle Real e impedía el paso de peatones», lamenta.

No afecta a las terrazas

Hasta la fecha, lo único que está «cerrado y concretado» y que está recogido en la Ordenanza Reguladora de Ocupación de Vía Pública son aquellas cuestiones que afectan a los «establecimientos con terraza». Según Maroto, este aspecto «se mantiene» y no va a cambiar: «Pueden seguir poniéndolo con el formato y el visto bueno del Ayuntamiento, pero dentro del espacio destinado para las terrazas», apostilla.

Dan por hecho que «habrá gente» molesta por la decisión y a la que gustará «más o menos», pero la concejala cree que se trata de una medida positiva para el conjunto de los segovianos:«Estoy convencida de que los peatones lo van a agradecer porque es una realidad que hay carteles que entorpecen el paso», dice Maroto. «Tenemos que mirar por el bien general, y es que las calles y las zonas de las aceras están para peatones, no para poner un cartel anunciando», prosigue. Además, considera que «a la larga» se verá con buenos ojos:«Los primeros días va a traer problemas, y es precisamente por eso por lo que hemos querido esperar a que pasen estas fechas, que parece que hay más movimiento en la ciudad y en los comercios», concluye la concejala.