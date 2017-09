Decretan la suspensión cautelar del desahucio fijado para el lunes Miembros de la plataforma Afectados por la Hipoteca en Segovia dialogan con el concejal Alfonso Reguera. / A. Tanarro El juez acuerda aplazar el lanzamiento hasta que se resuelvan los recursos a las sentencias por clausulas abusivas EL NORTE Segovia Sábado, 16 septiembre 2017, 12:50

El juez ha decretado la suspensión cautelar del desahucio previsto para las doce de la mañana del lunes, 18 de septiembre, por el que Juan Pablo Jorge y su familia iban a perder la casa donde viven, hasta que se resuelvan los recursos presentados relacionados con las sentencias de cláusulas abusivas y derecho a la moratoria hasta 2020, según informan fuentes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Miembros de la plataforma arroparon el jueves a la familia afectada, en una protesta que protagonizaron junto a la sede central de Bankia, en la avenida del Acueducto, justo cuando daba comienzo el acto inaugural de la Feria del Jamón.

La familia Jorge Lázaro tiene dos hijos, uno de ellos menor de edad, y unos ingresos que no superan los cuatrocientos euros. Al no poder afrontar la hipoteca que contrataron en 2009 y «tras haber realizado todos los requerimientos correspondientes», según contó Soledad Sacristán, miembro de la plataforma, el Juzgado número 1 dictaminó que esta familia segoviana no podía optar a una moratoria que, gracias a la ley 5/2017, ampliaría el plazo para saldar la deuda con Bankia, hasta 2020.