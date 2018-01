Una cuellarana en primera línea de batalla contra el cáncer Laura Senovilla se dirge a los asistentes a la conferencia que ofreció en Cuéllar.. / Mónica Rico La doctora en Biología Laura Senovilla es científica titular en el Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica de Francia Martes, 9 enero 2018, 16:16

Su currículum es impresionante, como lo es también su trabajo. Laura Senovilla, natural de Cuéllar, licenciada en Biología por la Universidad SEK de Segovia (en la actualidad IE University) y doctorada por la Universidad de Valladolid, trabaja en la actualidad como científica titular del Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica (INSERM) en Francia, donde desarrolla un proyecto para determinar los factores moleculares y celulares implicados en la inmunogenicidad de las células poliploides cancerosas. Su trabajo lo realiza en el Centro de Investigación des Cordellers, en París.

La joven cuellarana aprovechó las fiestas navideñas para explicar parte de su trabajo a los vecinos de la villa gracias a una iniciativa organizada por el club Estamos Leyendo en Cuéllar, que se encargó de cursar la invitación a Senovilla. En su conferencia, bajo el título ‘La relación del sistema inmune en el cancér’, la científica explicó los mecanismos de defensa del organismo contra esta enfermedad

Laura Senovilla centra ahora su trabajo en oncoinmunología, una parte de la oncología que estudia la relación del sistema inmune dentro del cáncer. En su charla ofreció algunos datos sobre la situación de la enfermedad en España y Francia y explicó algunos aspectos sobre la biología del cáncer, comenzando con unas nociones básicas para que el público pudiera entender en qué consiste la investigación en la que trabaja. «Es dar un poco una idea del trabajo que se hace en investigación básica, que es muy poco conocido y es la base de todo lo que luego se ve en los medios de nuevos tratamientos y de avances en medicina», explicó Senovilla.

Esperanza de vida

Respecto a la situación en España, señaló que es cierta la impresión de que las estadísticas del cáncer han aumentado en los últimos años, pero explica que se debe, fundamentalmente, a la existencia de numerosas técnicas de detección precoz y al incremento de la esperanza de vida. «Hoy la enfermedad se detecta antes, cosa que anteriormente no ocurría, la gente podía fallecer sin saber cuál era la causa», señala.

Durante su conferencia, también hizo hincapié en la gran importancia que tiene la prevención. Para Senovilla, es una de las áreas de mayor importancia. En este sentido, abogó por «tener cuidado uno mismo, tanto en técnicas de prevención a nivel médico como en la disminución, en la medida de lo posible, de los riesgos».

Instantes antes de la charla confesaba que llevaba dos días nerviosa, no solo por lo especial que le resulta hablar delante del público de su localidad natal, sino también porque «soy una persona muy empática, muy sensible, y veo a la gente que conozco, conozco algunos de sus casos de enfermedad porque me los cuentan…». A esta emoción se sumó la presencia en la sala de su familia, puesto que en su trabajo no es habitual que salga del laboratorio. De hecho, es la primera vez que ofrece una charla de divulgación.

Estabilidad

Tras estudiar su tesis en el Instituto de Biología y Genética Molecular de Valladolid y doctorarse, decidió marcharse de España para realizar su estancia postdoctoral, «como mucha otra gente cuando lee su tesis y se doctora», con la intención de regresar «e implantar aquí las técnicas que se aprenden fuera». Sin embargo, llegó la crisis «y hubo gente que se marchó y gente que, como yo, estábamos fuera y allí nos quedamos». Antes de doctorarse ya había ampliado sus estudios con estancias en el departamento de Fisiología de la Universidad de Liverpool (Reino Unido) o en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), ambas durante la tesis.

Después de cada una de estas estancias en el extranjero regresó a España, pero tras su doctorado en el instituto Gustave Roussy de Villejuif (Francia) no ha vuelto, aunque afirma que lo ha intentado. «Pero cada vez que conseguía algo en España me ofrecían algo mejor en Francia». Era una decisión difícil, pero de momento reside en el país vecino, donde en 2014 aprobó su plaza de funcionaria. Con una estabilidad económica y laboral que no encuentra en España, su futuro más próximo se encuentra en Francia, aunque está opositando para regresar a su país.

La situación de la investigación en España no ayuda mucho. Aunque afirma no conocerla en profundidad, al no vivir aquí, algunos compañeros le comentan que existen muy pocas ayudas y que en 2017, en torno a un 62% del presupuesto no se había concedido ni en contratos ni proyectos. «Hay que seguir luchando y darse cuenta de que valemos mucho, que es un trabajo muy importante y que poco a poco hay que ir saliendo. Esperamos que la investigación vuelva a recibir más dinero y los investigadores más contratos y podamos realizar nuestro trabajo sin tener que estar fuera», asegura.

El currículum de Laura Senovilla se completa con galardones, como el extraordinario de Doctorado a la Mejor Tesis realizada en la Facultad de Medicina de Valladolid en el curso 2005-2006 y el Premio Instituto Necker-Fundación Tourre al mejor investigador de Francia menor de 35 años por sus estudios sobre el cáncer, además de becas y contratos. Laura Senovilla ha escrito ochenta artículos de investigación en revistas internacionales y es miembro de la Academia Europea de Inmunología Tumoral, evaluadora de la Agencia Nacional y Prospectiva de España y revisora de revistas científicas internacionales.