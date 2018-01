El creador de marionetas Francisco Peralta fallece a los 87 años

Una extensa labor creadora y docente desde 1952

Además de su actividad docente, destacan las creaciones realizadas por Peralta a lo largo de varias décadas, todas pensadas para el teatro de marionetras, infantil y de calidad; en 1952 creó ‘Pascualín’ de Gonzalo Bosch; en 1956 fue ‘Bastien et Bastienne’, de Mozart; un año más tarde, el ‘Romance de la Condesita’ (anónimo popular); el cuento popular francés ‘El Pequeño Trampero’ en 1959; y a principios de los 60, ‘Los Melindres de Belisa’, de Lope de Vega, entre otros. Los espectáculos de Peralta han recorrido importantes escenarios de España, Europa y África. Además, trabajó en cine y televisión: en 1962 participó en la realización de la película ‘Dulcinea’, dirigida por Vicente Escribá, y luego en ‘Cabriola’, de Mel Ferrer. Peralta es reconocido en el mundo del títere, sobre todo, por la investigación constante de mecanismos para lograr mayor expresividad y movimientos más naturales y complejos y, de alguna manera, insuflar un aliento de vida a los muñecos. Su esposa Matilde del Amo ha tenido también un papel fundamental como responsable de los vestidos y elementos textiles de las escenas. A este recorrido profesional se suma su participación en exposiciones de escultura y pintura. En el catálogo producido por el Ayuntamiento y la Asociación de Ciudades Amigas de la Marioneta queda esta frase: «Yo no tengo conciencia de perfeccionista.Quiero que se vea claro lo que tienen que expresar los títeres en cada obra. Aunque no lo parezca no se trata de que sean perfectos sino que sean expresivos».