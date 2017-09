«El Hay se ha consolidado como referente cultural internacional» Colas para entrar en uno de los debates del Hay Festival celebrados estos días. / Antonio de Torre La directora del festival literario de Segovia valora la respuesta del público, que ha llenado las salas EL NORTE Segovia Martes, 26 septiembre 2017, 13:50

Hay Festival de Segovia concluyó el domingo con un rotundo éxito. La edición de 2017 ha colgado en numerosas ocasiones el cartel de ‘no hay entradas’ y se ha caracterizado por el respaldo del público en los 94 eventos programados. Solo en las sedes de debates se han contabilizado más de 13.000 asistentes, sin contar la afluencia de público a exposiciones como ‘Too good to waste’, en la Plaza Mayor, la exposición de ‘Esculturas en Libertad’ de Roberto Barni en la Huerta de Felix Ortiz, la exposición ‘Miradas que hablan’ de Daud en la I.E University, o la exposición ‘Escuchar también es leer’ en La Alhóndiga, que por las características propias de los espacios el flujo de personas fue constante.

Para la directora del Hay Festival de Segovia, Sheila Cremaschi, «el Hay Festival de Segovia se está consolidando como una referencia cultural internacional. Segovia es un enclave maravilloso para los autores que han podido conversar entre ellos, pero también con el público, dentro y fuera de las sedes. Estamos seguros de que muchos seguirán escribiendo sobre la ciudad y sobre los temas de los que aquí hemos hablado», asegura.

Esta duodécima edición ha abordado la transformación de las ciudades en el pasado y en el futuro, se ha analizado el mundo, se ha discutido sobre cómo debería ser, se han contado historias y se han tratado temáticas tan diversas como arquitectura, cosmopolitismo, emigración, inmigración, la posición de las mujeres o la gestión que hacen los líderes ante los cambios a los que nos enfrentamos en la actualidad. Paul Preston, Fernando Aramburu, Javier Marías, Richard Rogers, Antonio Muñoz Molina, Sou Fujimoto, Doris Salcedo, Leila Slimani, Helena Kennedy, A.C Grayling, Philippe Sands, Jeanette Winterson o Dolores Redondo son algunas de las 160 personalidades que han compartido experiencias y debates con periodistas y público. Los medios de comunicación también han tenido gran protagonismo gracias a la presencia de periodistas como Javier del Pino, Michael Robinson, Jesús García Calero, Jesús Ruiz Mantilla, Juan Cruz, Luis Alemany, Benjamín Rosado, Carlos Aganzo o Jordi Évole, así como de representantes de grandes medios internacionales como BBC, The Financial Times, The Economist, Monocle, o Wall Paper. «Seguiremos imaginando el mundo con el mismo compromiso para que el festival siga siendo un punto de encuentro, de debate y de reflexión internacional muchas ediciones más», señala la directora del Hay Festival de Segovia.