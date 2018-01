IU confía en que el Supremo admita su recurso contra el archivo penal del caso del Torreón Alberto López Villa (i), Ana Peñalosa y Ángel Galindo, frente al Torreón. / El Norte Advierte de que una resolución desfavorable sobre el fondo del asunto «supondría una importante condena en costas para la organización» EL NORTE Segovia Sábado, 13 enero 2018, 12:07

Izquierda Unida de Segovia ha registrado en el Tribunal Supremo el recurso de casación contra el auto de la Audiencia Provincial que archivó la causa penal por presunta administración desleal de los exconsejeros de Caja Segovia que aprobaron la hipoteca del Torreón de Lozoya. La organización confía firmemente en que el recurso «sea admitido a trámite, se considere el interés casacional y haya finalmente un pronunciamiento favorable sobre el fondo». Según explicó Ana Peñalosa, «presentamos el recurso con la finalidad de que los responsables de este delito no salgan impunes en base a un auto que claramente infringe la ley y quebranta la tutela judicial efectiva. Continuaremos trabajando y llegaremos donde haya que llegar para que se haga justicia».

La resolución de la Audiencia viene a decir que la acusación popular carece de legitimación después de que la Fundación Caja Segovia, que ejercía la acusación particular, se retirase del proceso, aunque mantuviera abierto el frente civil de las indemnizaciones contra el consejo de la entidad de ahorro que dio el visto bueno a la operación que hipotecó varios edificios del patrimonio inmobiliario de la Caja, entre ellos su buque insignia. Dicha retirada se produjo tras alcanzar hace unos meses un acuerdo con Bankia por el que la institución heredera de la Obra Social y Cultural quedaba liberada del pago del préstamo contraído por aquel consejo de administración.

El letrado de IU en este procedimiento, Alberto López Villa, aseguró que el archivo de la causa no procede, «ya que no se produce una falta de indicios delicitivos, sino que estos están muy claros, como así recogieron en su momento tanto el juzgado como la propia Audiencia». La Ley de Enjuiciamiento Criminal no, señaló, «no contempla la posibilidad del archivo cuando se da un acuerdo con una acusación particular que no defiende los intereses propios de las personas que se están pronunciando sobre ese archivo, sino los intereses que esas personas, los patronos de la Fundación Caja Segovia, tienen obligacion de custodiar y administrar».

Doctrina Atutxa

Preguntado sobre la doctrina Botín, según la cual si el fiscal y la acusación particular no acusan, una persona no puede ser juzgada (tal y como ha sucedido en este procedimiento), López Villa hizo referencia a la llamada doctrina Atutxa como elemento importante a tener en cuenta. «Este señor sí fue condenado, porque en su caso los intereses eran colectivos y metaindividuales. Esto ocurre claramente en el caso del Torreón, porque la renuncia de la acusacion particular, la Fundación Caja Segovia, no se hace sobre sus propios bienes, sino sobre aquellos sobre los cuales están encomendados a administrar y custodiar. No se les debe permitir renunciar a ellos de forma tan gratuita», explicó. El abogado advirtió de que si finalmente se produce una desestimación sobre el fondo del asunto, Izquierda Unida tendría que hacer frente a una condena en costas que podría ser muy importante, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No obstante, la organización sigue confiando en una resolución favorable.

El portavoz de IU en el Ayuntamiento, Ángel Galindo, anunció que la organización seguirá reclamando a la Fundación Caja Segovia que haga público el acuerdo con Bankia que supuso el fin de la hipoteca del Torreón y otros inmuebles. El edil acusó al equipo de gobierno socialista de «falta de transparencia», después de que su voto en contra en el último pleno, junto a la abstención de Ciudadanos, impidiera aprobar una moción de Izquierda Unida para reclamar a la Fundación la publicación de dicho acuerdo.

Galindo anunció que esta misma moción será presentada en el próximo pleno del Ayuntamiento de Cuéllar, localidad donde también se elige un representante para el Patronato de la Fundación. Asimismo, recordó que «el presidente de la Fundación es del PSOE, y ha sido el PSOE de segovia el que ha rechazado la propuesta». Según dijo, «parece que se están tapando unos a otros, y eso, desde IU, lo vamos a seguir denunciando».