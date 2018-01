Un concurso de ofertas dilucidará la futura sede de Urbanismo Parte posterior del Palacio de Mansilla, en la plaza de San Nicolás. / A. Tanarro El presupuesto del Ayuntamiento de 2018 incluye una partida de 150.000 euros para las obras de adaptación del edificio que sea elegido MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Miércoles, 24 enero 2018, 08:41

El presupuesto del Ayuntamiento de Segovia para 2018 incluye una partida de 150.000 euros reservada para las obras de acondicionamiento de un edificio en el casco histórico, en el recinto amurallado, que acoja las dependencias del área de Urbanismo y Obras, una idea que por fin sería realidad este año. La cantidad no es demasiado elevada porque lo que busca el equipo de gobierno es un edificio céntrico que esté en buenas condiciones y no requiera obras de importancia.

Alfonso Reguera, concejal de Economía y Hacienda y de Urbanismo, que este martes presentó el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento para este ejercicio con la alcaldesa, Clara Luquero, comentó que «de modo parecido a lo que hizo la Diputación hace diez años» con el Palacio de las Monas, el Ayuntamiento convocará un concurso para que los propietarios de inmuebles puedan presentar propuestas.

No hay demasiados edificios en el recinto amurallado que puedan reunir las características que necesita el Ayuntamiento para trasladar las oficinas del área de Urbanismo. Primero, que esté en buen estado para que las obras para adaptar los espacios no sean costosas (que no superen la partida consignada de 150.000 euros), y después que esté céntrico y accesible, no muy alejados de las zonas de aparcamiento.

El inmueble que reúne todas las condiciones es el Palacio de Mansilla, antigua sede del Colegio Universitario y del campus de la UVA, propiedad de la Fundación Caja Segovia, cerrado no hace demasiado tiempo y en muy buen estado; además, está muy cerca de la Plaza Mayor y de otras dependencias municipales, y muy próximo al aparcamiento de las Oblatas.

Reguera reconoce que es un edificio óptimo, pero recalca que no se tomará decisión alguna sin conocer y valorar otras posibles ofertas. Una de las que podría considerarse como posible, la primera de la que ya hablaron en su día los responsables municipales, está ya descartada; es el antiguo edificio del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la plaza de la reina Doña Juana (enfrente de la sede de la Delegación Territorial de la Junta), que no ha llegado a revertir al Ayuntamiento porque el equipo de gobierno no acepta la valoración que hace el Ministerio de Trabajo, de 1,8 millones de euros.

Es un coste de adquisición muy elevado, muy superior al actual precio de mercado y al que se sumaría, en su caso, el presupuesto necesario para derribarlo y para construir una nueva edificación que, por otra parte, tardaría años en realizarse. Así pues, la antigua sede del INSS está prácticamente descartada, a no ser que la Administración del Estado cambie su valoración y pueda llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento, hoy por hoy poco probable.

Otro posible candidato es el colegio de la congregación de Hijas de Jesús, o de las Jesuitinas, en la calle San Geroteo, que también está en muy buen estado y en un emplazamiento cercano a la Plaza Mayor, aunque su desventaja sería que los aparcamientos no están cercanos. Pero es solo un candidato más sobre el que el equipo de gobierno no se pronuncia, pues esperará a convocar el concurso que anunció este martes Reguera para tomar una decisión cuando conozca y valore todas las posibles ofertas que puedan presentarse.