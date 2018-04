Segovia mantiene el tipo pese al tiempo inestable Aspecto que presentaba ayer por la mañana la calle Cervantes, con muchos turistas que subían y bajaban entre el Acueducto y la Plaza Mayor. / A. Tanarro El nivel de ocupación de hoteles y restaurantes confirmó la previsión y Turismo llenó las visitas guiadas MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Domingo, 1 abril 2018, 11:36

El presidente de la Agrupación de Industriales de Hostelería de Segovia, Cándido López, confirmó que desde el punto de vista de las empresas turísticas de la capital (alojamientos, bares y restaurantes) esta ha sido «una buena Semana Santa», a pesar de que el mal tiempo y los pronósticos adversos de los meteorólogos pueden haber mermado algo las pernoctaciones. De hecho, no hubo cancelaciones de reservas (o muy pocas) y la ocupación rondó el cien por cien en hoteles y hostales los días centrales, el Jueves y el Viernes Santo, con una media que López sitúa entre el 90% y el 95% hasta el sábado; los restaurantes llenaron los dos días, pero la impresión del presidente de los hosteleros es que el mal tiempo les hizo perder alguna cena el viernes. Saben los hoteleros que las inclemencias del clima son frecuentes en la semana de Pasión de Segovia, y que no son buenas las previsiones que apuntan a buen tiempo en la playa ni las que indican mucho frío y precipitaciones, porque en el primer caso la gente se marcha a las playas y en el segundo pueden decidir no viajar. Así que, con frío durante el fin de semana pero con precipitaciones en la práctica solo en la tarde y la noche del Viernes Santo, la conclusión en la que pueden coincidir todos los actores turísticos es que la ciudad mantiene el tirón para atraer visitantes de muchas procedencias, pese al tiempo inestable.

Claudia de Santos, concejala de Turismo, coincide con Cándido López en esta apreciación y en los porcentajes de ocupación hotelera y de reservas durante esta Semana Santa, si bien aumenta el porcentaje de plazas ocupadas el Jueves Santo al 98% y confirma que, echando cuentas, la ocupación media desde el lunes al domingo estará por encima del 73%, con el esperado y lógico descenso ayer y el domingo, pero también con una ocupación media destacable este último día de la semana como consecuencia de que el Lunes de Pascua es festivo en varias comunidades autónomas y muchos turistas prolongan sus viajes y también sus estancia en Segovia y en otras ciudades de Castilla y León y del centro para visitar Segovia como ‘excursionistas’ de un día.

Casi lleno

No ha estado la ciudad llena del todo, pero casi. La concejala precisó que, según los datos recogidos por la empresa municipal de Turismo, la ocupación de plazas hoteleras fue del 97% el Jueves y el Viernes Santo, ayer se mantuvo en un más que aceptable 87% y para hoy domingo, en función de las reservas, la ocupación hotelera podría alcanzar el 61%; de este modo, el porcentaje de ocupación media durante toda la semana estará alrededor del 75%, probablemente por encima, comentó Claudia de Santos.

Un indicador fehaciente es el registro de entradas en el centro de Recepción de Visitantes de la plaza del Azoguejo, donde ayer no habían cerrado los datos pero que De Santos consideró que el viernes podrían ser superiores en proporción a los del día anterior, y este jueves contabilizaron un incremento de más del 233% respecto al mismo día de 2017 en el contador de entradas.

Otro indicador es la demanda de visitas guiadas. Los turistas han colmado toda la oferta programada para toda la semana e incluso al completarse los grupos el viernes hubo personas interesadas que reservaron sus plazas para los visitas del viernes, de ayer y de hoy, según informó De Santos. Solo ayer salieron cuatro grupos por la mañana y tres por la tarde, en el Paseo al Anochecer hubo 17 participantes y 15 en la ruta de la Judería.

Destacó también la concejala que el dispositivo de la Casa Museo de Antonio Machado se vio «desbordado» estos dos últimos días, y se formaron colas para entrar en este centro, que es uno de los más cuidados por el área de Turismo. También resaltó el aumento de las visitas en el centro Didáctico de la Judería y en la realCasa de la Moneda, que «el viernes y este sábado ha funcionado muy bien», pero sobre todo mostró su satisfacción por el incremento de las entradas ayer en el Museo de Títeres de Peralta, pues las visitas crecieron de 32 a 143, es decir, más que multiplicadas por cuatro.

Curiosidad

Como curiosidad, a De Santos y a los responsables de la empresa municipal les llamó la atención el «notable» aumento de las autocaravanas que estuvieron estacionadas en el aparcamiento que tienen reservado este tipo de vehículos junto a la plaza de toros: «No hemos sabido aún a qué obedece este elevado número de autocaravanas, quizá pueda deberse a una ‘quedada’, pero lo cierto es que el espacio reservado que tienen para estacionar junto a la plaza de toros se llenó».

La impresión es que el mal tiempo pudo causar algunas bajas en las reservas de alojamientos, pero pocas según estimo la edil. No hubo apenas cancelaciones de reservas y quien las hizo cumplió, pues como indican los responsables del área municipal de turismo, no importan tanto las previsiones para Semana Santa como el tiempo que hacía cuando contrataron las reservas.

La noche del viernes se notó algo más el retraimiento del público en los restaurantes de la capital porque, señaló Cándido López, los establecimientos tuvieron menos cenas. Fue patente, hubo menos público en las calles céntricas, aunque las comidas compensaron este descenso. La tónica en general en los restaurantes y bares de la zona céntrica de Segovia desde el jueves hasta ayer fue llenar los comedores, con turnos dobles y hasta triples de comidas en los establecimientos de más renombre y en muchos del casco histórico.

Viajeros por un día

En su opinión, pueden haber descendido las pernoctaciones por el mal tiempo, como ha ocurrido otras semanas con lluvia y frío, «pero no han fallado los excursionistas», los viajeros que vienen a Segovia un día, que llegan por la mañana, buscan dónde comer y después de la visita se marchan.

El presidente de la AIHS indicó que los datos de esta Semana Santa pueden ser algo inferiores a los del año pasado, sobre todo porque «2017 fue un año espectacular», en el que influyó un clima más favorable y la celebración de la Semana Santa a mediados de abril, como seguramente ocurrirá, si el tiempo acompaña, el año próximo, pues el día 14 de abril será Domingo de Ramos.