La ciudad grita que quiere «ya» el consultorio de Nueva Segovia 01:38 Lectura del manifiesto por centro de salud de Nueva Segovia, este sábado, ante la Delegación Territorial de la Junta. / Antonio de Torre Todos los grupos políticos se suman a la manifestación de este sábado organizada por los vecinos del barrio CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Sábado, 18 noviembre 2017, 18:45

La unidad política por la construcción del centro de salud de Nueva Segovia ha quedado patente en la marcha que este sábado ha recorrido el centro de la capital. Todas las siglas con representación en el Ayuntamiento, incluido el Partido Popular, han hecho acto de presencia en la manifestación convocada por la Asociación de Vecinos San Mateo. A la cabeza de la protesta y sujetando la pancarta, los representantes del movimiento vecinal y la alcaldesa.

Galería de fotos Protesta para reclamar un centro de salud en Nueva Segovia

Clara Luquero ha justiticado esta presencia en la delantera en que fue la propia asociación de Nueva Segovia la que se lo pidió expresamente, por lo que «me he limitado a cumplir sus directrices, aunque sino hubiera estado en cabeza, hubiera acudido de igual forma».

Esa comunión política ha tenido matices. Más consistente y compacta es la unidad social que ha presidido la manifestación. No solo vecinos de Nueva Segovia han secundado la movilización, también ciudadanos de otros barrios, con representación de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Segovia como máximo exponente. Asimismo, otras formaciones políticas, sindicatos y las plataformas en Defensa de la Sanidad Pública o del Policlínico han respondido al llamamiento para reclamar a pie de calle la construcción inmediata del centro de salud Segovia IV.

El compromiso de la Junta existe, como ha transmitido el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez. También hay previsión presupuestaria para acometer la infraestructura, como ha destacado la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Raquel Fernández. Los propios vecinos poseen desde esta misma semana una carta firmada por el responsable autonómico con esa proyección inversora para los años 2018 y 2019; aunque como ha precisado el presidente de la asociación, Francsico Fernández, se trata de una copia remitida por la Delegación Territorial de la Junta en Segovia.

«Lo queremos formalizado»

«Lo queremos todo formalizado y publicado en los boletines», ha demandado el portavoz vecinal. La firma del consejero ha de tener una materialización oficial, exigen tras conocer que para el año que viene hay una partida programada de un millón de euros, a los que se añaden otros 1,6 millones en 2019 para levantar el deseado centro de salud Segovia IV.

«No nos vamos a quedar dormidos en los pajares», ha avisado el presidente de los vecinos de Nueva Segovia, quien hace hincapié en demandar a la Administración autonómica «validez» a los compromisos y proyecciones presupuestarias. Reiteran la imperiosa necesidad de «contar por escrito» con la promesa del consejero y que se acorten los plazos para hacer realidad el anhelo del centro de salud, que acumula ya más de diez años.

Precisamente, Clara Luquero ha llamado la atención sobre las cantidades previstas por la Administración regional. La alcaldesa advierte que «ha habido muchas promesas y compromisos que luego no se han cumplido». Asegura que quiere confiar en la Junta y en el consejero, pero las cuentas no le cuadran porque en su día se habló de una inversión necesaria superior a los 5 millones de euros. «Desde luego no va a estar en esta legislatura», ha subrayado quejosa la regidora por el incumplimiento de los plazos que anunciados por el PP en al última campaña electoral.

Compromiso «personal»

Frente a esta crítica, la portavoz popular en el Ayuntamiento de la ciudad, admite que fue un compromiso «personal» que adquirió, foto incluida en los terrenos donde se ha de levantar el complejo asistencial; pero «ahora las circunstancias han cambiado radicalmente» en alusión a la disponibilidad presupuestaria recuperada por la Junta de Castilla y León tras unos años sin apenas inversiones en nuevas infraestructuras por culpa de los corsés de gastos apretados por la crisis.

Fernández confirma y defiende el interés y la predisposición del Gobierno que preside Juan Vicente Herrera. Desvela que han existido y existen contactos constantes por parte del grupo municipal con el PP, con los procuradores en las Cortes y con la propia Consejería de Sanidad para actualizar los pasos que se den. En este sentido, ha subrayado la importancia de que haya una programación presupuestaria con «cantidades concretas». Fernández también ha expuesto que para este ejercicio que ahora toca a su fin había una partida de 200.000 euros para el centro de salud, «otra cosa es que no se licitó».

Los retrasos tampoco agradan a los populares del Consistorio. Su portavoz confiesa que «el ritmo no es el que deseamos» y prefiere mirar hacia el futuro y confiar en la Junta para que en 2019 la construcción esté iniciada.