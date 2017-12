El cine sueco se hace un hueco en la programación navideña de Segovia Fachada de la Biblioteca Pública de Segovia. / Antonio Tanarro La Biblioteca Pública ofrece un ciclo de proyecciones del país nórdico durante la próxima semana EL NORTE Segovia Domingo, 24 diciembre 2017, 12:57

La Biblioteca Pública de Segovia celebra un nuevo ciclo de cine dedicado a Suecia dentro del programa ‘Otras miradas, un mismo lenguaje’. Será a lo largo de la próxima semana, durante los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre.

Ya son cinco años desde que la Consejería de Cultura y Turismo desarrolla, en colaboración con Embajadas e Institutos Culturales de distintos países, este proyecto cultural mediante la proyección de ciclos de cine en versión original con subtítulos en español tanto largometrajes como cortometrajes y documentales. A lo largo de los mismos, recorren toda la geografía de Castilla y León contribuyendo así a ampliar la visión de los espectadores sobre las tendencias cinematográficas actuales. Con ello, el objetivo es fomentar el acceso de los ciudadanos al mundo de las artes cinematográficas con la promoción de películas procedentes de otras partes del mundo que, normalmente, son de difícil acceso en las salas comerciales.

Será la película ‘We are the best’, de Lukas Moodysson, la encargada de dar el pistoletazo de salida al ciclo el día 26 a las seis de la tarde. Se trata de una adaptación del comic ‘Never Goodnight’, escrito por Coco Moodysson, mujer del director, que cuenta la historia de tres jóvenes de 12 y 13 años que deciden formar un grupo de punk en el Estocolmo de 1982. Al día siguiente y a la misma hora, se proyectará el documental ‘Bike vs Cars’, de Fredrik Gertten. El jueves 28, a las 18.00 horas, el protagonismo será para el documental de Anders Helgeson y Karin af Klintberg titulado ‘Nice People’, que trata sobre un grupo de jóvenes que huyeron de la guerra en Somalia y que han terminado en una ciudad rural en Suecia, donde la integración es difícil. Narra una historia sobre el racismo y el miedo, pero también acerca de la valentía y de hacer algo que no se ha hecho antes. Con ello, el objetivo del empresario local Patrik Andersson es crear el primer equipo nacional somalí de hockey y llegar al Campeonato del Mundo en 2010 en Siberia.

Por último, el día 29 de diciembre a las seis de la tarde, se mostrará el documental ‘Astrid’, dirigido por Kristina Lindström y basada en la historia de Astrid Lindgren, escritora de Pippi Calzaslargas y muchos de los cuentos infantiles de la literatura universal del siglo XX. Sus libros han vendido 150 millones de copias y ella es uno de los diez autores más leídos del mundo.