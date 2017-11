Chiquito, el hombre que solo se ponía serio al subir a un avión Chiquito de la Cazada (derecha) charla con el periodista de El Norte Carlos Álvaro. / El Norte El humorista actuó en el Pórtico Real de Segovia en septiembre de 2001 EL NORTE segovia Sábado, 11 noviembre 2017, 21:17

«Soy una persona que ha triunfado ya un poquito mayorcito, no me ha cogido el éxito en el desarrollo ni 'ná'. Hubiera sido mejor haber triunfado hace algunos años, cuando tenía más pelo, que tenía la cara como metida en una cueva, pero el humor siempre ha estado en mí, aunque empezara de 'cantaor' flamenco». Así se definía Chiquito de la Calzada, cómico que ha fallecido este sábado a los 85 años, en la entrevista concedida a El Norte en 2001, con motivo de su actuación en Segovia. Era septiembre de 2001 cuando el humorista actuó en el Pórtico Real. Entonces ya había alcanzado la cúspide del humor con su peculiar forma de contar chistes.

A la pregunta de quién era Chiquito de la Calzada contestaba que «es el hombre de la pradera, el 'condemor', el pecador de la pradera, papá Piquillo+ yo parezco un laboratorio. Chiquito es un malagueño por los cuatro costados, un enamorado de la tierra de Andalucía mejorándolo lo presente, claro, porque España es lo más bonito del mundo». El humor lo era todo para él. «Lo vivo. Ha nacido en mí interiormente y cualquier cosa me hace gracia. Solo me pongo serio en los aviones, ahí lo paso malamente» Su secreto para ser único era haber sabido conectar. «Lo mío ha sido un bombazo, aunque no me gusta echarme piropos. Todos me imitan, lo cual es un orgullo», decía hace dieciséis años.

El humorista llegó a crear toda una jerga dentro del idioma. «Sí, sí, porque soy un laboratorio portátil, un 'interné'. ¿No lo llaman así?», bromeaba. También tiraba de guasa cuando se le decía que a este paso iba a tener un sillón en la Real Academia Española. «Hombre, yo creo que habrá una silla pa' mí, ¿no? Son palabras que nacen de mi persona humana. Yo soy así, como de otro planeta, como un robot. Cada día te cuento los chistes de una manera».