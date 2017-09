La Casa de la Lectura, quizá para octubre, según la alcaldesa Edificio que acogerá la futura Casa de la Lectura de Segovia. / A. de Torre Clara Luquero asegura que el edificio que albergaba la antigua biblioteca «es muy antiguo y no ha estado bien cuidado» QUIQUE YUSTE Segovia Viernes, 8 septiembre 2017, 09:12

Parece ser que tampoco será en septiembre. La Casa de la Lectura continúa acumulando retrasos y no será hasta finales de octubre, según la previsión realizada por la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, cuando abrirá sus puertas a los segovianos. «Estamos intentando que pueda abrir más o menos con el inicio del curso escolar. Más que septiembre, yo diría que a finales de octubre, pero no me atrevo a aventurar fechas porque ya me ha pasado otras veces que he dicho alguna y después han surgido problemas», afirmó la regidora socialista.

Si finalmente es en octubre –como cree la alcaldesa– cuando la Sala de la Lectura estará plenamente operativa, acumulará un retraso de un año con respecto a los planes iniciales del equipo de Gobierno. El Ayuntamiento recibió el pasado verano la cesión del edificio ubicado en la Calle Real y que hasta 2015 albergó la Biblioteca Municipal de la ciudad. En un primer momento, la idea del Consistorio era abrir de nuevo el inmueble en otoño de 2016, pero pequeños inconvenientes a la hora de contratar el personal necesario para el funcionamiento de la Casa de la Lectura retrasaron por primera vez su apertura.

La siguiente fecha marcada en el calendario como posible inauguración del edificio era el 23 de abril, día del Libro. En un día tan señalado, el Ayuntamiento tenía la intención de convertir a la Casa de la Lectura en uno de los platos fuertes de la programación cultural, pero de nuevo se quedó con las ganas debido a problemas administrativos.

Tras el segundo retraso se anunció que la inauguración oficial de la Casa de la Lectura tendría lugar en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. Pero de nuevo, los planes del Ayuntamiento tendrán que ser pospuestos unas semanas más. «Lo último ha sido la aparición de humedades al mover tarima y parqué. Es un edificio muy antiguo que no ha estado muy bien cuidado en los últimos años. A la hora de intervenir han aparecido problemas que no esperábamos. Es un inmueble antiguo que tiene problemas en distintas zonas que ha habido que acometer», explicó Clara Luquero, quien confirmó que una parte del edificio sí que está en condiciones de albergar, a partir del lunes, la venta de entradas para el Hay Festival.