El Carracillo, palmo a palmo

Manuel Álvarez Polo recoge en un libro la historia de esta comarca, desde sus orígenes hasta la actualidad

Pinarejos, Sanchonuño, Gomezserracín, San Martín y Mudrián, Campo, Arroyo, Chatún, Narros, Samboal, Chañe, Fresneda y Remondo son los municipios que forman El Carracillo, una comarca natural, sin ninguna unión administrativa más allá de una comunidad de regantes. Ni siquiera todos ellos pertenecen a la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar, pues Remondo forma parte de la de Íscar. Dentro de la de Cuéllar, aproximadamente la mitad pertenecen al sexmo de Mata, y el resto al de Navalmanzano.

Se trata de una comarca muy conocida, y ante la falta de trabajos que se refirieran a su historia, además de algunos artículos sueltos, Manuel Álvarez Polo se decidió a recoger datos de todas las localidades, de donde surgió ‘El Carracillo. Torres y espadañas en ‘campo de pignares’, un libro que recoge la historia de la comarca desde sus orígenes hasta la actualidad y que estos días se está presentado en los distintos municipios de la zona.

El autor afirma que El Carracillo es un enclave muy singular dentro de la gran comarca de Tierra de Pinares, una singularidad que basa en la geología y la orografía, una enorme llanura de 297 kilómetros de superficie con una levísima pendiente. Estos factores determinaron tanto el pasado como el presente de la zona, según Álvarez. «Esta llanura o nava está entre los cauces últimos de los ríos Cega y Pirón. Esa llanura tan grande hace que la lluvia que cae en la zona se recoja y no escurra, por el terreno, que es arenoso y lo filtra como si fuera una esponja, con lo que nutre el nivel freático», explica, detallando que cuando se colmata el terreno, el agua empieza a circular por caces y algunos arroyos. «Había una hidrografía a flor de tierra. Eso le dio la singularidad y condicionó el medio ambiente», explica.

Así, gracias al agua y a las peculiaridades de su terreno, que condicionaron el medio ambiente y la naturaleza de la zona, consiguió un terreno más exuberante que el de otros lugares, con gran cantidad de pastizales y bosques, y al mismo tiempo reuniendo todas las condiciones para su habitabilidad. «Era terreno fácilmente roturable, terreno regable y con grandes pastos para los animales», señala Álvarez, quien consiguió tener con este estudio un punto de partida a su libro y conocer una de las razones por las que la zona estuvo habitada desde hace cientos de miles de años.

Restos

Respecto a cuándo se pobló la comarca por primera vez, Álvarez ha realizado un amplio estudio arqueológico, analizando al detalle los restos de las diferentes etapas encontrados en toda la zona. Así, en su libro relata cómo todo El Carracillo es un campo arqueológico con restos del paleolítico superioren el término de Sanchonuño, por ejemplo. Ya en la zona de Chañe, estos restos se amplían a herramientas como bifaces del paleolítico inferior (entre 80.000 y 100.000 años), del paleolítico medio, flechas y huesos del neolítico…. Una gran riqueza, de la que gran parte está expuesta en el Museo Provincial de Segovia, con algunas piezas que llegan incluso al Museo Arqueológico Nacional. Tampoco faltan en la zona restos romanos, cerámica vaccea, piezas de la edad del cobre, del bronce, del hierro y visigodas, entre otras, lo que determina que la zona estuvo poblada durante prácticamente toda su historia.

Llegando a la época de la Repoblación, Álvarez ha analizado la historia del Carracillo como una comarca que tenía trece pueblos (ahora doce tras la fusión de San Martín y Mudrián) y ha descubierto al menos una decena de despoblados, como Arqueros, en Sanchonuño, lugar sin documentar, pero que para el autor existió debido a numerosos indicios, como documentación del año 1466 que hablaba de gente que se denominaba ‘de Arqueros’, apellido que se repite en otros municipios. También existe un término en Sanchonuño con ese nombre y un camino en el que se repite, ya en Arroyo.

Una peculiaridad del arte es el número de españadas que coronan sus iglesias

Respecto al término Carracillo, según Álvarez, la primera vez que aparece en un documento es en la donación del monasterio de Samboal del Carraciello, por parte del conde Ansúrez. Aunque para muchos autores el término significa ‘camino del cielo’, para el autor, la denominación viene a decir ‘tierra de caminos pequeños’. «La palabra ‘carra’ significa camino, tiene raíz vasca, y la terminación ‘cielo’ es un diminutivo románico, por lo que yo creo que significa tierra de caminos pequeños. La comarca tiene miles de kilómetros de caminos, solo en Sanchonuño yo he contabilizado 125 kilómetros, más multitud de caces y charcas», afirma.

Buena parte del libro sobre El Carracillo que estos días se presenta, se fija en su arte, especialmente en sus iglesias, en buena parte mudéjares. Álvarez apunta que, tras la repoblación, se fijaron muy pronto las poblaciones, y rápidamente acometieron sus obras de edificios religiosos. «Y tenemos obras mudéjares fenomenales», algunas del siglo XII, como la ermita de San Mamés o la de San Marcos, con la peculiaridad de que no tiene ábside curvo, sino rectangular. Singular y desconocido es el templo de Pinarejos, también mudéjar, con toques góticos como la torre. Además, El Carracillo conserva cuatro techumbres de madera mudéjares puras.

Estos datos también hacen concluir al autor que la zona gozaba de una buena economía. «Las obras no se hacen del aire, se hacían con los diezmos y para que se pagaran muchos diezmos tenían que recoger buenas cosechas, otra cosa que también he reflejado», detalla Álvarez, que con su análisis en los archivos y los libros de diezmos ha realizado un estudio con detalles como cuánto se pagaba o se producía. «He hecho un poco la historia económica del Carracillo», una cuestión de la que destaca que no existe nada escrito al respecto.

Otra peculiaridad del arte de la comarca es el número de espadañas que coronan sus iglesias, por encima de las torres, curiosidad que da nombre al libro. Existen espadañas en los templos de Chatún, Gomezserracín, Sanchonuño, Mudrián, Chañe, San Martín y Remondo y en Fresneda existió hasta el año 1955. De los trece municipios con los que contaba en sus orígenes la comarca, actualmente sólo coronan sus iglesias cinco torres y hace menos de un siglo eran sólo cuatro.

Raíces

El libro es un compendio de conocimiento sobre cómo se ha transformado una comarca sin perder sus raíces. Ya fue importante siglos atrás por su riqueza agrícola y así continúa a día de hoy. El autor relata el hecho de que «cuando la resina perdió un poco su función económica, surgieron los regadíos, porque lo tenían ahí y se han reinventado y ahora es todo un referente», lo que confirma con datos como que en El Carracillo se sitúa el 70% de la producción de frambuesa, el 50% de la de zanahoria y más del 80% de la de endibia. Además de producir, son muchos los municipios que han optado por la transformación.

El libro está patrocinado por la Diputación Provincial de Segovia y la distribución se realiza a través de los Ayuntamientos de la comarca y algunas de las asociaciones culturales de los pueblos.