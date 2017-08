La capital supera los 35 grados, con una mínima de 19 Un hombre se tapa la cara con un folleto ante el sofocante calor. / Antonio Tanarro La previsión para esta semana en Segovia apunta a calor con ligera probabilidad de lluvias EL NORTE Segovia Martes, 22 agosto 2017, 12:22

Fueron 35,4 grados a las 17:00 horas en la capital. A las seis de la mañana, los termómetros habían alcanzado ya los 16,1 grados. La provincia vivió ayer una de las jornadas más sofocante de este verano. La situación no será tan extrema durante los próximos días, pero la previsión habla de valores por encima de los 30 grados a lo largo de prácticamente toda la semana y, lo que es más destacado, con mínimas que hoy se siturán en los 19, lo que acrecienta la sensación de calor. Este episodio de mercurios disparados se debe a una gran masa de aire procedente del sur, que se une a la elevada insolación de estas fechas (aún son muchas las horas de sol), lo que provoca un importante incremento de las temperaturas y de la sensación de bochorno.

Sin ola de calor...aún

A pesar de estos valores, la Agencia Estatal de Meteorología no ha decretado todavía la ola de calor, algo que sí hizo a mediados de junio. Para ello, se tiene que producir un «episodio prolongado de temperaturas anormalmente altas». ¿Qué significa eso? Tiene que haber tres días consecutivos con temperaturas que se coloquen entre el 5%de los días más calurosos de este periodo entre los 1971 y 2000. En propiedad, no estamos en ola de calor.

Estas calurosas jornadas llegan después de un mes de junio que se ganó el calificativo de ser el más cálido de la historia. Al menos, en la capital segoviana, tal y como puso de relieve el experto Adrián Escobar, director del proyecto ‘online’ Meteosegovia.es. La temperatura media con la que acabó ese mes fue de 23º, superando el récord que hasta ahora poseía el mes de junio de 2003, cuando ese promedio fue de 22,3 grados. Y eso a pesar de que la última semana fue más bien fría para lo que dictan los termómetros en estas latitudes, con una media 1,2 grados por debajo de lo habitual. Asimismo, el experto cazatormentas destacó los ocho días de junio en los que Segovia no bajó del umbral tropical de los 20º. El día 19 se batió el récord de temperatura mínima más alta, ya que la capital no bajó de los 23,6º. No obstante, no se batió la marca de máximo calor para dicha mensualidad. El mercurio se quedó a una décima cuando se alcanzaron los 37,2º.