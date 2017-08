Cándido López: «Cobrar una tasa podría crear un efecto negativo en el turista» Tres turistas portan maletas por una céntrica calle de Segovia. / Antonio Tanarro El presidente de los hosteleros subraya que siguen predominando las visitas de un día A. N. Segovia Lunes, 21 agosto 2017, 11:24

Aunque se da por hecho que no es una propuesta en firme, y que en caso de que ganara fuerza se hablaría antes con los empresarios, la idea lanzada el pasado jueves por la alcaldesa, Clara Luquero, de cobrar una tasa –un euro, por ejemplo– a cada turista que pernocte en Segovia no parece que vaya a calar en el sector. El presidente de la Agrupación Industrial de Hosteleros Segovianos (AIHS), Cándido López, considera que sería «el chocolate del loro» y que «no llevaría a ningún sitio». Es más, «puede crear un efecto negativo en el turista, aunque se le pidiera solo un euro», señala López, quien subraya, además, que «el de Segovia no es el caso, por ejemplo, de Baleares; quienes pernoctan aquí no son, ni mucho menos, la mayoría, los que más vienen son visitantes y excursionistas para pasar un día».

Muy buen verano

Con el aumento del número de pernoctaciones como asignatura pendiente, el turismo segoviano goza de buena salud. Ahora que agosto enfila sus últimos días –aunque el verano acabe el 21 de septiembre– y la rutina empieza ya a asomarse, se puede hablar de que la recuperación del sector está consolidada. «Llevamos ya con ascensos dos o tres años y este verano ha sido muy bueno, similar al del año pasado», señala el presidente de la AIHS, quien subraya que la «coyuntura turística a nivel nacional es favorable y eso repercute también en esta provincia, que es líder en turismo cultural». Y aunque los destinos de sol y playa sean la primera opción de viaje para muchas familias, «suelen reservarse unos días para escapadas a destinos de interior como Segovia».

Mientras que en otras épocas del año es el tirón de los visitantes extranjeros el que más se hace notar, el turismo nacional, sobre todo de familias, lidera las visitas a la provincia durante el periodo estival. Durante los puentes festivos la llegada de madrileños es mayoritaria, pero en verano la tarta estadística se reparte entre numerosas comunidades del país, entre ellas Andalucía y País Vasco. Por contra, la imagen de numerosos grupos de turistas de origen asiático recorriendo las calles de la capital no es tan habitual durante estos meses de verano, «porque huyen del sol», explica Cándido López. Prefieren otras estaciones del año, como el otoño o la primavera. «En mayo se batieron récords de turismo oriental, fue tremendo», subraya.