Buda, un vecino más del Salvador La imagen de Buda preside una de las sesiones. / A. Tanarro Un centro de meditación sin ánimo de lucro explica en la calle Pedro de Fuentidueña las enseñanzas budistas aplicadas a la sociedad occidental LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Lunes, 4 junio 2018, 22:20

Sara utiliza una frase que resume las complejas enseñanzas del budismo: «Se trata de dar un girito a la mente». Insiste en que el camino de cada uno de sus alumnos del centro de meditación budista del que es responsable en Segovia es una historia inimitable. En su caso, conoció la meditación a través de sus clases de yoga y se introdujo en el budismo: «Es un esfuerzo en ser consciente para que en el momento práctico en el que te encuentres una dificultad, hagas algo que antes no hacías basado en esa sabiduría». El grupo segoviano, que va creciendo desde su origen en 2010 y ya alcanza la veintena, lleva dos años en un local de la calle Pedro de Fuentidueña, en el barrio del Salvador.

Sus clases siguen una escuela fundada por el maestro tibetano Geshe Kelsang Gyatso en busca de adaptar las enseñanzas de Buda. «Lo que él hace es una presentación al mundo occidental. Nosotros somos mucho más racionales y tenemos menos fe que los orientales. Así que sus explicaciones del 'Dharma' [las enseñanzas de Buda ]son de una manera más razonada». Fue invitado a varias ciudades de Europa y formó un centro madre –Manjushri– en Ulverston, una aldea de unos 10.000 habitantes el norte de Inglaterra. El grupo redactó sus enseñanzas y esa doctrina, con más de veinte libros publicados incluso después de su reciente jubilación, se ha traducido a varias lenguas. «Es conocido por su claridad en la exposición verbal. Mantiene la esencia pero simplifica el ritual; alguien me decía que antes se usaban platillos o trompetas autóctonas que aquí nos hacían reír».

Geshe Kelsang Gyatso necesitó, como todos los maestros, el visto bueno del suyo –Triyhang Rimpoché– para hacer esa adaptación porque el budismo defiende un sistema tradicional de linaje. ¿Cómo se llega a ser maestro? El alumno forma parte de unos programas formativos donde se estudian los textos budistas y se examina de ellos. Después, es el maestro principal quien considera que el estudiante está preparado para dar clases y le hace esta propuesta. Sara lleva dos años impartiendo.

También su compañera Marta, la otra profesora del centro segoviano, fundadora del grupo hace ocho años. «Apareció en mi trabajo una persona que practicaba esas enseñanzas y nos llamó la atención su manera de estar, de reaccionar a las dificultades sin enfadarse, con alegría, aceptando las cosas de buen humor. Una compañera y yo nos fuimos acercando poco a poco a ella y nos dijo que practicaba estas enseñanzas en Castellón». Organizaron una conferencia en el Palacio de Mansilla con la directora del centro Kadampa –en referencia a la nueva tradición que surge en el budismo en el siglo XI– en Madrid, al que pertenece el de Segovia. «Te decía las cosas de una manera casi mágica. A mí me maravilló su filosofía». De esa conferencia surgió un pequeño grupo de cuatro o cinco que se reunían en una sala alquilada dentro de una peluquería hasta la apertura del local del Salvador en 2016.

Marta describe la zona, con pocos locales abiertos y las cigüeñas visitando en el fondo su nido en lo alto de la iglesia: «Este barrio siempre ha sido un barrio de pueblo, con su carisma y sus iglesias, que dan muchísimo empaque. La zona es acertada en cuanto a que está a cinco minutos andando desde el Acueducto. Es silenciosa y tranquila, pero no es de paso. La gente que quiere venir tiene que buscarlo y el resto no lo llega a conocer porque no pasa por la puerta».

En España hay una veintena de centros. Madrid tiene uno en Majadahonda y un templo urbano en la capital, en el barrio de Malasaña. Segovia es una rama del madrileño –no hay una maestra residente ni una estructura organizativa específica– pero Sara subraya que tienden a hacerse centro. «Somos algo más que una rama, pero ser centro requiere potencial humano que quiera tirar de ello». Se trata de una organización sin ánimo de lucro: todas las personas son voluntarias y no existe ninguna remuneración.

El centro se costea por las clases; para budistas y para quienes no lo son: seis euros la de los miércoles, siete la de los jueves y 15 euros los cursos intensivos de algunos sábados. Marta imparte la sesión de los jueves, que se limita a bases de la meditación. «Es un curso más básico para aprender a meditar, apaciguar la mente y controlarla», explica. Cada alumno tiene sus progresos, pero entiende que a partir de las ocho semanas se notan los progresos. «Para la gente no es fácil sentarse a meditar porque creen que van a perder el tiempo o no van a conseguir gran cosa. Y yo siempre digo que no encontrar tiempo es muy mal síntoma. Si no puedes apartar 10 minutos, estás fatal».

Las clases de los miércoles explican y aplican las enseñanzas de Buda. Por ejemplo, a través de la meditación en la respiración podemos observar cómo las distracciones surgen en nuestra mente y el poco control que tenemos sobre ellas, y cómo el enfado, el apego o los celos nos roban la paz interior, ejemplifica Sara, que se atreve a definir un concepto manido en exceso como karma: «Es una sabiduría que explica que lo único que hacemos en esta vida es crear causas de nuestras experiencias futuras y experimentar los efectos de nuestras acciones físicas, verbales o mentales que llevamos a cabo en el pasado».

Asistimos a la clase que ella imparte junto a los símbolos budistas –su doctrina valora mucho las imágenes– con un tono muy amable, salpicado a veces de humor y con un lenguaje asequible. El tema del día son las etapas del camino a la iluminación. El primer paso es apaciguar la mente con la metáfora del armario: hay que sacar prendas para que entre algo nuevo. El objetivo no es dejar la mente en blanco, sino tranquilizarla. Y el primer paso es una primera meditación: postura cómoda, pies apoyados, espalda recta, manos en el regazo y párpados bajados con las pestañas entreabiertas. Relajar los músculos ya es más complicado, también quitar las manos del maldito móvil. Sara, la entrenadora de los pensamientos, pide eliminar cada escena mala del día como si fuera humo negro exhalado. La meditación concluye con una oración de tres minutos que versa sobre cómo Buda ofreció soluciones a las causas del sufrimiento. Suena por el reproductor y la clase la acompaña.

La parte teórica versa sobre las causas del sufrimiento y el concepto de gran compasión, que es algo así como el sentimiento que tenemos cuando sabemos que los seres que estimamos padecen de diversas maneras. La terapia es desear la felicidad ajena, el concepto de amor desiderativo. ¿Cómo conseguirlo? Exige una mezcla de esfuerzo y sabiduría; sirve de ejemplo cómo alguien rescató un pez y lo introdujo en un estanque donde mató al resto. Como la enseñanza budista pide estimar a todos los seres viviente, no es posible ayudar a uno y dañar a otro. El objetivo se logra con una serie de acciones para evitar el sufrimiento: generosidad, paciencia, disciplina moral, esfuerzo, concentración y sabiduría. En eso consiste buscar la iluminación. Estas enseñanzas del 'Dharma' se asientan con una meditación final y la tarea es hacer alguna de esas acciones para alcanzar la 'budeidad'.

¿Y cuál es el resultado? «La primera clase es simplemente meditación es la respiración, y a muchos les encanta. Otros se quedan con los beneficios de meditación en la muerte, recordar que lo único seguro que tienes en la vida es que te vas a morir y eso te hace apreciar cada minuto». Concluye la clase en pleno atardecer. Y las cigüeñas que guardan el barrio siguen embelleciendo la estampa.