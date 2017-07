Blay Olmos pulveriza el récord nacional de distancia en parapente Olmos, en un vuelo reciente. / El Norte Miembro del Club Vuelo Libre de Madrid, el de Arcones logró volar 288 kilómetros en un tiempo cercano a las ocho horas Ó. SJ. H. Segovia Miércoles, 26 julio 2017, 12:16

Otra barrera derribada, aunque precisamente en el cielo no las haya. El segoviano Blay Olmos Jr., miembro del Club Vuelo Libre de Madrid y figura conocida en el mundo del deporte por los aires, logró batir el pasado fin de semana el récord de España de distancia en parapente. En un tiempo total cercano a las ocho horas, el de Arcones –localidad situada a los pies del Alto de Peña Quemada (1.833 metros) e idónea para la práctica del ala delta y el parapente por sus condiciones– cubrió una distancia de 288 kilómetros saliendo desde la Segunda plataforma de la sierra en el XC Candelario 2017 que se celebró del 16 al 22 de julio en el municipio salmantino. Otros deportistas como Larry Pino o Dani Rizo también volaron.

«La dificultad que tuve es que al final me sentía cansado, más a nivel mental que físicamente. Son ocho horas y volando no descansas. Además, hubo zonas con turbulencias, sobre todo a la altura de Torrecaballeros, y llega a pasarte por la cabeza el paracaídas», asegura Olmos, para quien las dificultades parecen ser un aliciente. «No me imaginaba que batiría el récord. Empecé muy lento y no era un día para hacer un récord. Las condiciones meteorológicas no acompañaron».

«Para mí era un reto hacerlo con otra modalidad diferente, y así ha sido», afirma Olmos. La hazaña conseguida era un objetivo en toda regla. «El año pasado lo intenté y no salió, y para mí, cada día en Candelario, era una meta». ¿Próximos planes en el horizonte? Los hay. Ahora que el panorama nacional ha sido superado, me gustaría batir el récord de Europa, y de hecho en dos días lo voy a intentar desde Portugal».