Un billete de cero euros

La primera edición consta de 5.000 ejemplares y se puede adquirir por 2 euros en el Centro de Recepción de Visitantes del Azoguejo

El Acueducto de Segovia tiene un nuevo canal de promoción, dirigido sobre todo a turistas y coleccionistas. Se trata de un billete auténtico, impreso en una imprenta oficial con el papel en el que se realizan los billetes en curso legal y con los mismos elementos de seguridad de cualquier otro: sello holográfico, elementos en relieve, hilo de seguridad de cobre, marcas de agua y número de serie. La única diferencia es que su valor es netamente simbólico. «Es un elemento que promociona el Ayuntamiento y que es objeto interesante para regalar. Un objeto para coleccionista que promociona nuestro Acueducto», indicó la alcaldesa, Clara Luquero.

El billete, de color violeta y de 135 milímetros por 74, no posee ningún poder adquisitivo. Tiene un valor nominal de 0 euros y, por tanto, no es válido en transacciones comerciales, pero sí es de curso legal gracias a la autorización expresa del Banco Central Europeo (BCE). El billete está a la venta a un precio de dos euros en la tienda Segovia The Shop, ubicada en el Centro de Recepción de Visitantes. Además, se podrá solicitar a través de la página de Facebook de Segovia The Shop, como ya han hecho personas de Francia, Alemania, Estados Unidos y Portugal. Para empezar, se ha realizado una edición limitada de 5.000 unidades, aunque Yago Ortíz, responsable de la tienda, confía en la buena acogida de la iniciativa para lanzar nuevos billetes.

La idea fue lanzada en 2015 por Richard Faille, en Francia, y de ahí se extendió por Alemania, Austria, Bélgica, Suiza, Países Bajos, Portugal y ahora en España. El reverso del billete es común y contiene los monumentos más emblemáticos de Europa. En el anverso muestra la imagen de cada sede, en este caso el Acueducto de Segovia. «El Acueducto se encuentra tan agusto en este billete. En su historia está el ser marca de CETA de todas las monedas que se han acuñado en la ciudad. En este sentido continúa con esta tradición», declaró la concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia de Santos, quien resaltó que el billete «cubre las expectativas de un mercado de coleccionistas muy amplio y activo».

El objetivo de la colección de Euro Billetes Souvenir es ofrecer una representación del conjunto del patrimonio cultural y turístico español. Así, en diciembre los tres primeros billetes serán del Acueducto de Segovia, la Plaza de Toros de las Ventas y el Monestir de Santo Llorenç.