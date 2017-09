Bayón apuesta por un PSOE «abierto y de izquierdas» José Bayón se dirige a los militantes durante el acto celebrado ayer. / Antonio de Torre El concejal del Ayuntamiento de Segovia presenta su precandidatura a la secretaría provincial del partido QUIQUE YUSTE Segovia Sábado, 9 septiembre 2017, 09:27

Si el pasado sábado José Luis Aceves exhibió su poderío en la presentación de su precandidatura, ayer José Bayón no se quedó atrás y aceptó con fuerza el pulso del que será su contrincante en la carrera por la secretaría general del Partido Socialista en Segovia. Rodeado por cerca de un centenar de militantes, el concejal de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación del Ayuntamiento de Segovia presentó las líneas generales de una precandidatura con la que aspira a suceder a Juan Luis Gordo a partir del próximo 8 de octubre.

En el acto, que tuvo lugar a las puertas de la sede del partido en Segovia, estuvieron presentes caras conocidas del socialismo segoviano, sobre todo de la capital. No faltó a la cita, al igual que el sábado pasado, el presidente del PSOE en la provincia, Javier Reguera. Tampoco la alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero, los concejales en el Ayuntamiento de la capital Alfonso Reguera, Andrés Torquemada, Álvaro Serrano, Jesús García o Ramón Muñoz Torrero. De la provincia, el que se presupone el talón de Aquiles de Bayón en el proceso de primarias, se dejaron ver la alcaldesa de Garcillán, Ascensión Arribas; la diputada provincial, Yolanda Torrego; o el ex alcalde de Cuéllar, Octavio Cantalejo. También asistieron figuras históricas como el ex alcalde de Carbonero el Mayor, José Damián Gómez; la ex concejala en el Ayuntamiento de Segovia, Ana Sanjosé; o el ex gobernador civil de Segovia, Pedro Piñeiro.

El acto fue introducido por Sergio Iglesias, secretario general de Juventudes Socialistas de Segovia. Durante su intervención, aseguró que José Bayón reúne todas las cualidades necesarias para la secretaría general del partido. «Tiene valentía, humildad, experiencia, compromiso con el partido... Podíamos habernos quedado con lo cómodo, con lo fácil, pero hemos querido lo mejor, no lo que podía valer. Los socialistas somos insatisfechos natos», indicó Iglesias, confiado en las posibilidades de Bayón «en un partido que no ha hecho nada más que empezar».

Tras unas palabras de Ascensión Arribas, alcaldesa de Garcillán, en las que valoró la ayuda prestada por el concejal de Segovia durante los últimos años, fue el precandidato a la secretaría provincial del partido el que tomó la palabra para agradecer la presencia de sus compañeros en el acto. «Aquí, en esta sede, en la casa del pueblo, quiero anunciar que opto a la secretaría general del partido», aseveró Bayón, calificando el proceso de primarias como «trascendental» para el PSOE de Segovia. Explicó que durante los últimos meses las conversaciones con compañeros del partido han sido frecuentes, en las que se ha debatido el modelo de partido, el futuro de la provincia y los proyectos que el PSOE debería realizar. «Detrás de todas las conversaciones siempre estaba la palabra esperanza. Eso es lo que me ha hecho dar este paso», subrayó.

«Hablar de futuro para un socialista es hablar de hablar de prosperidad, de igualdad, de justicia social... pero también de ilusión y de valentía. Hay que dejar fuera la resignación, el pesimismo y el miedo», proclamó el socialista, quien pidió a sus compañeros un proceso de primarias ejemplar en el que el militante sea el protagonista. «Tengo la mejor consideración del compañero José Luis Aceves. Si soy secretario general contaré con él y si no lo soy me pondré a su disposición», anunció Bayón.

Sobre su proyecto, afirmó que pasa por un mayor protagonismo de los militantes en la toma de decisiones y por una apuesta clara por el proceso de primarias, aunque matizó que la recogida de avales «es la parte que más tensión genera en las organizaciones». En este sentido, confesó que ha sido la actual ejecutiva la que ha decidido que sean necesarios un 20% de los avales para poder presentarse a la secretaría general del partido, en contra de la nueva medida aprobada por el comité federal que «ha aprobado una reducción drástica del número de avales entre un 3 y 6%».

Sobre sus diferencias con José Luis Aceves, con el que comparte gran parte de sus propuestas, como la apuesta por la municipalización o la creación de un consejo de alcaldes, afirmó: «Mi visión y la de mi candidatura es que hace falta un cambio y una renovación más visible en la provincia». Al respecto, rechazó que el proceso de primarias sea un duelo entre la Segovia capital y la provincia. «Yo soy un hijo de la provincia y no puedo entender ese duelo. Lógicamente soy militante de la agrupación de la capital y por eso puedo tener aquí un mayor respaldo, pero hay que trabajar en todos los terrenos». Para ello, viajará a cada una de las agrupaciones de la provincia con el objetivo de convencer a los militantes. Una provincia que en su opinión merece un gobierno socialista en la Diputación. «En el próximo congreso del partido tenemos que tener un presidente de la Diputación socialista», declaró José Bayón, quien reiteró en varias ocasiones la necesidad de tener «un PSOE transparente, abierto, moderno y de izquierdas, sin dogmas pero con principios claros».