Ayuntamiento y Junta trabajan en la futura y nueva estación de autobuses Fachada de la estación de Renfe, en la carretera de Villacastín. / Antonio de Torre La administración municipal será la encargada de facilitar el suelo y la autonómica asumirá la construcción de la terminal QUIQUE YUSTE Segovia Martes, 26 diciembre 2017, 14:26

No hace ni un año de las obras de remodelación de la actual estación de autobuses de Segovia y el Ayuntamiento de la capital ya mira al futuro con el objetivo de construir una nueva. No es una idea novedosa en la cartera de actuaciones del equipo de gobierno, que sondea desde hace tiempo la posibilidad de construir una nueva terminal en una ubicación diferente a la actual para tratar de ofrecer un mejor servicio tanto a los segovianos como a los turistas que llegan a la ciudad. No obstante, su futura construcción no se contempla a corto plazo, por lo que todavía habrá que esperar varios años para que el proyecto vaya tomando forma.

Que no se plantee a corto plazo no quiere decir que no se trabaje en ello. De hecho, el Ayuntamiento ya tiene avanzadas las negociaciones con la Junta de Castilla y León para la construcción de la estación de autobuses, tal y como confirmó este martes la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero. La fórmula para llevarlo a cabo consiste, según explicó la regidora socialista, en un reparto de funciones entre ambas administraciones. El Ayuntamiento sería el encargado de facilitar los terrenos donde se ubicará la nueva terminal y la Junta de Castilla y León la administración que se hará cargo de su construcción. «Es un proyecto a medio-largo plazo. Hay que prepararse para el futuro. No llega de golpe», indicó Luquero, quien no quiso dar más detalles al considerar oportuno esperar a un anuncio conjunto por parte de ambas instituciones.

Lo que sí que reconoció la alcaldesa es que el Ayuntamiento ya está trabajando en la adquisición de los terrenos donde se levantará la nueva terminal, que salvo sorpresa o dificultades en las negociaciones serán los que actualmente ocupa la estación de Renfe, en la carretera de Villacastín. Así lo reconoció el pasado agosto el concejal de Urbanismo y Hacienda, Alfonso Reguera, tras establecerse los primeros contactos con Adif para la adquisición de los terrenos.