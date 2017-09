El Ayuntamiento impulsará un centro de innovación digital en agroalimentación Estado actual del edificio CIDE del CAT en el que podría ubicarse el centro de innovación digital. A. de Torre El edificio del CAT es uno de los emplazamientos que se barajan para el proyecto QUIQUE YUSTE Segovia Viernes, 22 septiembre 2017, 10:55

El edificio CIDE del CAT tiene una nueva novia. Tras el varapalo que supuso la ruptura con el instituto de danza Alicia Alonso de la Universidad Rey Juan Carlos debido a los problemas surgidos con la Comunidad de Madrid, uno de los proyectos más importantes del gobierno socialista durante los últimos años ha conseguido captar la atención de un nuevo pretendiente. Aunque para ser exactos, han sido los padres de la criatura los que han buscado pareja a uno de los hijos que más quebraderos de cabeza ha ocasionado al equipo de gobierno de la ciudad. Tras varios meses de trabajo, el Ayuntamiento de Segovia impulsará en próximas fechas la creación de un centro de innovación digitial aplicado al sector agroalimentario y ganadero que tiene serias posibilidades de acabar ubidado en el edifico CIDE del CAT. Pero por el momento, todo son intenciones. Todavía no suenan campanas de boda.

El próximo lunes tendrá lugar una reunión en la Sala Expresa 1 de La Cárcel Centro de Creación que supondrá una primera toma de contacto entre todos los actores involucrados. Bajo el título ‘La transformación digital en el sector agroalimentario. Oportunidades de negocio y colaboración en el ámbito de la I+D+i’, contará con la participación de más de sesenta empresas del sector agrícola y ganadero, tanto de Segovia como de otras provincias, independientemente de su tamaño. Habrá pequeñas empresas, pymes e incluso alguna que otra multinacional. Todas tienen cabida en un proyecto que será explicado por el secretario de Estado de la Sociedad de la Información y la Agencia Digital, José María Lasalle, y por el subdirector general de Digitalización de la Industria y Entornos Colaborativos, Fernando Valdés; y que ha sido impulsado por el Ayuntamiento de Segovia, la Federación Empresarial Segoviana y la empresa Pigchamp Pro.

«Somos conscientes de que la transformación digital va a suponer una revolución del sector (agroalimentario y ganadero). Queremos estar preparados para ello ya que es una asignatura pendiente a nivel nacional. Segovia podría ser pionera y estar a la vanguardia, puesto que [el proyecto] tiene mucho que ver con la idetidad del territorio», afirmó Clara Luquero sobre los motivos que han llevado al Ayuntamiento a impulsar la creación de dicho centro de innovación.

La jornada del lunes buscará la cooperación entre las empresas que puedan estar interesadas en la creación de un centro en el que se trabaja conjuntamente en el ámbito de la I+D+i. Pero la convocatoria no está abierta unicamente a empresas del sector público. La invitación también se ha realizado a aquellas universidades que tienen sede o relación con Segovia (o que la tendrán en el futuro). Así, la Universidad de Valladolid, la IE University, la UNED y la Universidad Rey Juan Carlos estarán presentes en un acto al que ha confirmado su asistencia el rector de la universidad madrileña, Javier Ramos. «En esta suma de fuerzas del tejido empresarial de un sector tiene mucho que ver la concentración de conocimiento e investigación que parte de las universidades. En este tipo de centros el protagonismo es de la empresa y de la universidad», subrayó Luquero.

«Una gran oportunidad»

Por su parte, el concejal de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación, José Bayón, avanzó que el proyecto que se pretende desarrollar está en línea de los centros de innovación que impulsa la Comisión Europea a través del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. «El objetivo que tenemos desde el Ayuntamiento junto a la empresa Pigchamp Pro es llevar a cabo una plataforma de innovación conjunta en torno a la digitalización del sector agroalimentario. Debe ser un motor de activación entre los distintos actores de la industria que sirva para aportar visibilidad nacional e internacional, facilitar la incorporación a proyectos de I+D+i, identificar tendencias y necesidades, además de ser un plataforma de negocios y contactos», profundizó el edil socialista, quien considera que dicho centro de innovación supone una gran oportunidad para la ciudad y la provincia de Segovia, al «avanzar en un sector que va a hacer crecer en desarrollo económico, volumen de negocio y empleo y que ayudaría a luchar en algo tan importante como la despoblación».

No obstante, Bayón no terminó de aclarar la estructura que tendría el centro de innovación digital. «Es lo que nos tienen que explicar el lunes Valdés y Lasalle», se excusó. Lo que sí avanzó es que contaría con una particpación de empresas privadas que recibirían ayudas estatales a través de fondos FEDER y fondos estructurales, así como de centros de conocimiento e instituciones públicas. «Es una figura nueva que está en construcción. Con las empresas que asistirán el lunes a la reunión se podría constituir el centro», declaró el concejal, seguro de que el proyecto será una realidad en el momento en el que las empresas que lo vayan a constituir quieran hacerlo. «El Ayuntamiento lo impulsa, pero que se materialice depende de las empresas. Tienen que ser ellas las que vean esa utilidad y potencialidad», resaltó.

Ubicación

Tanto Luquero como Bayón destacaron durante la presentación de proyecto que este sería motivo de trabajo por parte del equipo de gobierno independientemente de la exitencia del edificio CIDE del CAT. «Si se materializa y se lleva a cabo pondremos a disposición los edificios municipales, y uno de los más adecuados es el CIDE», confesó Bayón. «Este proyecto tiene muchas probabilidades de estar en el CAT, pero también podría estar ubicado en otro lugar. Si no existiera el edificio CIDE trabajariamos en el sentido de dar forma a un proyecto que puede ser una oportunidad de transformación económica, de desarrollo y de empleo en este territorio», aseveró la alcaldesa de la ciudad, quien considera que se trata de un proyecto de la suficiente envergadura para ocupar buena parte del edicifio en cuestión.

No ocurre lo mismo con el proyecto que hasta hace unos meses iba a ocupar el edifico del CAT. Los problemas con la Comunidad de Madrid para instalar el instituto de danza Alicia Alonso en Segovia han obligado al Ayuntamiento a adaptar su idea, pero no a renunciar a ella. Así, serán los pabellones trasera de La Cárcel Centro de Creación –actualmente en rehabilitación– el destino final de del instituto de danza, aunque la regidora no descartó que una parte del mismo se ubique en el CAT. «Hay diferentes plantas y es compatible. El denominador común es la innovación tecnológica», aseguró. La alcaldesa también reconoció que faltan «unos tres millones de euros» de inversión para concluir el edificio CIDE, aunque no concretó cuando se llevaría a cabo. «Estamos viendo cuando podemos acometerlo». concluyó.