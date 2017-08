La Audiencia de Segovia absuelve a un hombre de abusar sexualmente de su hijo Fachada del Palacio de Justicia, sede de la Audiencia de Segovia / Antonio Tanarro Ha considerado que existe «duda razonable sobre la autoría» por parte del padre de la víctima en los hechos que se desarrollaron entre 2009 y 2011 EL NORTE Miércoles, 2 agosto 2017, 13:33

La Audiencia de Segovia ha absuelto a un hombre de un delito de exhibicionismo y de abusar sexualmente de su hijo menor de edad, al considerar «no probada su autoría», según la sentencia proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El Ministerio Fiscal había pedido para el acusado una pena de siete años de prisión y el pago de una indemnización al menor de 8.000 euros, en concepto de responsabilidad civil.

Sin embargo, la Audiencia Provincial ha considerado que existe «duda razonable sobre la autoría» por parte del padre de la víctima en los hechos que se le atribuyen y que se desarrollaron entre 2009 y 2011 y ha determinado que la prueba practicada «no es suficiente» para condenarle.

La madre del menor denunció que los hechos se produjeron en varios episodios, el primero en 2009 cuando el niño tenía 3 años, ya que mientras dormía con su madre el acusado se masturbó frente a la cama.

Las acusaciones contra el encausado también incluían que en 2011 supuestamente colocó una cámara camuflada que grabó cómo el padre, mientras ella estaba ausente, acostó al menor y se sentó en una mesa, fuera del dormitorio, para masturbarse mientras veía pornografía en la red.

La Audiencia ha alegado que el padre no actuaba para que el menor percibiese visualmente las conductas y ha recordado que los propios agentes que recibieron la grabación que presentó la madre le aconsejaron que no efectuase denuncia, al no apreciar existencia de comportamiento delictivo.

Tampoco ha considerado probado el delito de abuso sexual, ya que el menor ha incurrido en «contradicciones» durante la entrevista con la psicóloga y ha atribuido los tocamientos «a fantasmas que no identifica con su padre».

Asimismo, ha recordado que el menor fue operado de fimosis, por lo que los tocamientos referidos podían ser «por precaución».