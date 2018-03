Arrancan el Acueducto y otras piezas de la maqueta táctil del centro de recepción de turistas Estado de la maqueta tras el ataque vandálico. / El Norte La concejala de Patrimonio Histórico y Turismo lamenta la falta de sensibilidad y apela a la educación más elemental CARLOS ÁLVARO Segovia Sábado, 17 marzo 2018, 11:11

La concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia de Santos, tiene la costumbre de denunciar en las redes sociales los actos vandálicos que atentan contra el patrimonio de la ciudad, y hace muy bien. En esta ocasión, el objetivo del vandalismo no ha sido la piedra del Acueducto ni la fachada de una iglesia, sino la maqueta tiflológica (para personas ciegas) que el Ayuntamiento de Segovia tiene instalada en el Centro de Recepción de Visitantes del Azoguejo. Se trata de una maqueta de la ciudad, tallada en madera, cuyas calles y edificios pueden recorrerse con los dedos. «Es emocionante ver cómo una persona que no ve pero que conserva su memoria visual reconoce la ciudad palpándola con la mano. Algunos descubren, por ejemplo, que el trazado del Acueducto no es recto, que tiene ángulo. El vandalismo es una pena, pero en este caso, más todavía», se queja Claudia de Santos.

Hay quienes que, por falta de educación, no respetan nada, y en las últimas horas, personal de Turismo ha comprobado los daños que alguien ha ocasionado en la maqueta. «Han arrancado el Acueducto y derribado algunos de los contrafuertes y pináculos de la Catedral. Lamentable. Vivimos en una sociedad en la que el control es excesivo y tienes que presuponer la buena educación de la gente, porque, de lo contrario, estamos perdidos. La instalación de una cámara es el último recurso. De momento, hemos puesto un cartel apelando al comportamiento cívico», señala la concejala.

La maqueta fue realizada bajo el patrocinio del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y el asesoramiento de la Once. Cuando llegó a Segovia, se instaló de manera provisional en la Casa de la Moneda porque el Centro de Recepción de Visitantes estaba en obras. «La idea siempre ha sido tenerla en el Azoguejo, al alcance del mayor número de personas. Es una maqueta que toca mucha gente, porque es muy accesible, pero está para que la toquen las personas que no ven. Siempre hemos tenido miedo de que arrancaran alguna torre, pero, mira por dónde, han arrancado el Acueducto entero».

La maqueta será enviada en breve al artesano que la construyó para que proceda a su reparación.