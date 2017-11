«Aquellos que en su día me cerraron la puerta, ahora me llaman» Paula González, durante la reunión. / El Norte Paula González destaca la importancia de una comunicación eficiente para el crecimiento empresarial EL NORTE Martes, 28 noviembre 2017, 22:39

La empresaria Paula González abordó la importancia de una comunicación eficiente para el crecimiento de las empresas y, en su caso, para conseguir emprender desde cero. En un encuentro con una treintena de emprendedores, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Segovia, el alma de The Singular Olivia recordó sus orígenes y cómo un blog permitió que personas de todas las provincias de España comenzarán a descubrir sus jabones y los productos que esta experta en Publicidad, estudiante cuando comenzó, empezó a crear.

La historia de Paula ha ocupado páginas de revistas, de periódicos y reportajes en televisión. El fallecimiento de su padre le obligó a dejar sus proyectos para iniciar un negocio que, según reconoció, «no buscaba», pero que mantiene la esencia de sus vivencias, experiencias y conocimiento. Hace nueve años comenzó a hacer suyo el sueño de su padre, a plantear formulas, a patentar jabones. Lo hizo desde Segovia, a través deInternet y poco a poco, en unos años, consiguió abrir una tienda en la capital y, hace apenas unos meses, un centro logístico en el centro de la ciudad desde donde se distribuyen sus productos no solo a España, también a numerosos países de Europa. Durante su intervención, analizó las tendencias en comunicación, la necesidad de cuidar y mimar las marcas, la importancia de diferenciarte de tu competencia y de ser exigente para ofrecer el mejor de los productos a tu público.

Consultoría

Además, también realiza proyectos de consultoría para otras marcas. «Aquellos que en su día me cerraron la puerta, ahora me llaman para que contribuya en proyectos o pruebe sus productos», explicó la empresaria leonesa, afincada en Segovia. En la actualidad, cuenta con más de 100.000 seguidores en redes sociales, da empleo a ocho personas directamente y trabaja más de 4.000 referencias, algunas propias, como sus velas y sus jabones, productos de The Singular Olivia, que se comercializan en 90 puntos de venta de España.