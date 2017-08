La antigua estación de Nava acoge una muestra permanente sobre Gil de Biedma Lectura de poemas en la inauguración de la exposición. / F. De la Calle El remodelado inmueble, del siglo XIX, alberga libros dedicados, fotografías y cuadros de los parajes naveros que el poeta inmortalizó en varios de sus poemas FERNANDO DE LA CALLE Nava de la Asunción Martes, 8 agosto 2017, 12:28

El remodelado edificio de la antigua estación de tren de Nava de la Asunción albergará, a partir de ahora, la primera exposición permanente dedicada al poeta Jaime Gil de Biedma, fallecido en 1990 y cuyas cenizas se encuentran enterradas en el cementerio la localidad. Recientemente tuvo lugar la inauguración oficial de la denominada ‘Estación de Encuentro Jaime Gil de Biedma’, nombre que recibe por ubicarse el centro en un edificio de finales del siglo XIX, el de la antigua estación de Renfe, un inmueble emblemático para los naveros que cayó en desuso en los años noventa con el fin de la línea ferroviaria Segovia-Medina del Campo. Tras años de abandono, se rehabilitó en 2008 sin tener, hasta ahora, una utilidad concreta. «Se trata de un punto de referencia que el Ayuntamiento y los naveros dedican a la memoria del poeta para que permanezca viva, reto al que contribuirán todos los visitantes que se acerquen a conocer mejor el vínculo de Jaime con la Nava de ayer y de hoy», destacan fuentes municipales.

En el sencillo acto de inauguración, el alcalde de Nava, Juan José Maroto, tuvo unas palabras de agradecimiento para todos los que han hecho posible que esta exposición permanente se haya podido realizar, «aportando sus obras o trabajo desinteresado». El regidor recordó que esta iniciativa era un proyecto perseguido por varias corporaciones y que «finalmente se ha podido llevar a cabo ahora, como forma de homenaje permanente al poeta». Tras las palabras de Maroto, varios vecinos leyeron algunos de los poemas del poeta, acompañados de la música en directo de un clarinete.

Desde el Ayuntamiento navero se anima a los visitantes a que «en el viaje por la vida y obra de Jaime Gil de Biedma, se detengan en esta estación para encontrarse con Jaime y La Nava. El poeta, a través de sus palabras, nos contará sus sensaciones, sentimientos y experiencias en este lugar que formó parte de su mitología».

La exposición no ha estado exenta de polémica, especialmente en la elección de las obras y los colaboradores del proyecto, por considerar que se ha excluido a varias de las personas que más conocimiento tienen de la figura del poeta, como Rubén Fernández Maroto o Pablo Sycet Torres. También se echa de menos alguna obra del pintor navero Pedro Cebrián. En la muestra sí que se exponen varios libros dedicados de Jaime, junto con diversas fotografías y cuadros de los parajes naveros que el poeta inmortalizó en varios de sus poemas, algunos de los cuales jalonan las paredes del edificio. «La elección de los poemas y las fotografías ha sido difícil y ha llevado mucho tiempo a las personas que se han encargado de ello», señaló el regidor.

El proyecto no ha estado exento de polémica por la elección de las obras y los colaboradores

Una de las salas del edificio trata de reproducir el escritorio que el poeta tenía en la famosa ‘Casa del Caño’, un lugar mítico en la obra del poeta que perteneció a la familia Gil de Biedma hasta principios de los años noventa. Precisamente, la familia siempre se ha mostrado dispuesta a colaborar con las diferentes corporaciones municipales naveras acudiendo a los actos de homenaje que se han llevado a cabo en su memoria en la localidad. Primero fueron las propias hermanas de Jaime y en los últimos años, sus sobrinos. A la inauguración de esta Estación de Encuentro acudieron tres de ellos: Luis, Miriam y Blanca, con varios de sus hijos.

«Supone una gran ilusión para la familia porque fue bastante duro el ver que nuestra casa ya no existe, que el jardín ya no existe. Te quedas un poco desubicada pensando que Nava ya no está. Empezaron dando el nombre a una plaza, pero ahora su obra, las fotos, su vida quedará mucho más plasmado aquí. Me ha encantado, además, sabiendo que es permanente, sabes que se irán aportando cosas», señala Miriam, una de las sobrinas del artista.

Aportación familiar

La familia ha aportado fotografías y vídeos familiares y uno de los sobrinos del poeta ha participado en el diseño de la muestra, en la planta superior del edificio. «Hemos hablado de buscar algún objeto personal de mi tío para exponerlo en las vitrinas, pero muchos objetos personales suyos se los quedó Josep Madern y al morir éste, creo que pasaron a unos sobrinos y por eso ha sido difícil recuperarlos, pero en casa sí debe de haber alguno que tenían mi abuela y mi madre y me imagino que poco a poco se irán aportando».

Hasta el 30 de septiembre, la muestra se podrá visitar de lunes a sábado, de 19:30 a 21:00 horas, y los fines de semana el horario se ampliará desde las 12:30 hasta las 14:00 horas. A partir de octubre y hasta junio, el horario se reducirá a los fines de semana, pero se podrán concertar visitas llamando directamente a las oficinas del Ayuntamiento o enviando un correo electrónico a estacionencuentrogildebiedma@gmail.comvarios.