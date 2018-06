55 años con el bastón de mando Ricardo Díez, alcalde de Castillejo de Mesleón, ante la Casa Consistorial del pueblo. / J. Cacho-Ical / El Norte Segovia Ricardo Díez, a sus 88 años, es el alcalde de Castillejo de Mesleón y el regidor que más longevo de España CARLOS ÁLVARO Segovia Domingo, 3 junio 2018, 17:46

El día 8 de junio, la Diputación le concederá el título de Hijo Predilecto de la provincia de Segovia. Ya tiene la medalla de bronce y la de oro, recibidas cuando cumplió 25 y 50 años como alcalde de Castillejo de Mesleón, respectivamente. Ahora lleva 55 años con el bastón de mando y a Ricardo le cabe el honor de ser el regidor que más tiempo lleva al frente de un Ayuntamiento en España. Castillejo de Mesleón tiene 145 habitantes, pero su alcalde está muy acostumbrado a recibir llamadas de los periodistas. «Yo le atiendo sin problema, faltaría más. Me llaman tantos, que estoy acostumbrado. Pero estoy agradecido de que se acuerden de mí», dice antes de empezar la entrevista.

Ricardo Díez Pascual cumplirá 89 años el próximo diciembre. Goza de buena salud y todo parece apuntar a que volverá a repetir como candidato en las elecciones municipales de 2019. La concesión del título de Hijo Predilecto le hace especial ilusión. «Si no fuera por la ilusión que tengo... no estaría aquí... Estoy encantado porque me encuentro bien. Yo sigo ayudando, haciendo lo que puedo por el pueblo..., en fin, estoy contento y con ganas de volver a presentarme... siempre que siga encontrándome bien».

–¿Se presentará, entonces?

–Lo que le digo: siempre que me encuentre bien. Si estoy bien de salud me volveré a presentar porque creo que hago falta. Aquí, mire usted, hace falta una persona que disponga de tiempo y que tenga vocación de trabajar. Tal y como está la vida ahora, si no trabajamos, los pueblos acabarán quedándose vacíos.

–O sea, que tiene tarea.

–Es que hay tarea, claro. Yo dedico tres horas diarias, como mínimo, al Ayuntamiento, y luego atiendo a todos los que vienen planteando cosas... Así que, entre unas cosas y otras, estoy liado todo el día. Hombre, a veces me abruma tanto como tengo que hacer, pero siempre salimos adelante. Siempre se pueden hacer cosas nuevas por Castillejo. Siempre hay ilusión. Gracias a ello, el pueblo sigue vivo. Por eso pienso que debo seguir –afirma.

«A veces me abruma tanto como tengo que hacer, pero siempre salimos adelante» riacrdo díez, alcalde de castillejo de mesleón

Ricardo llegó a la Alcaldía de Castillejo de Mesleón en 1963, con 33 años. No se lo esperaba. Y tampoco quería. Trabajaba con su padre, de labrador, pero un tío suyo, que era concejal, pidió la excedencia por enfermedad, «y me dejó haciendo las veces de alcalde». Ni corto ni perezoso, se fue a ver al gobernador civil, Juan Murillo de Valdivia, para pedirle que hiciera alcalde a un amigo suyo, Domingo Villa Sánchez. «Yo no quería ser alcalde. En casa había trabajo porque éramos labradores de muchas yuntas... Pero estaría de Dios que viniera así que a los quince días se murió mi amigo y ya me quedé yo. Y hasta hoy». Ricardo Díez fue nombrado definitivamente alcalde el 4 de noviembre de 1964.

–¿Qué recuerdos tiene de aquella época, Ricardo?

–¡Uf! Casi me acuerdo mejor de aquello que de lo que hice ayer... Cuando me nombraron alcalde, mi pueblo era una cuadra. La calles llenas de barro, de ovejas, de vacas... No había agua corriente... Fatal. Hay que ver... ¡Lo que han progresado los pueblos! Ahora, en Castillejo, no ve usted un papel por las calles. Además, hemos extendido el casco urbano, porque se han hecho lo menos sesenta viviendas... Con eso mantenemos el pueblo, que es mi obsesión.

–¿Le preocupa la despoblación?

–Pues claro. Es un problema, sí. Pero en mi pueblo no la hemos notado demasiado. Siempre se ha mantenido más o menos. Hablo del núcleo de Castillejo, porque el barrio de Sotos de Sepúlveda se ha quedado con cinco habitantes. Fíjese, cuando entré, tenía 160 habitantes y ahora... Castillejo, no; Castillejo se ha mantenido. Algo ha perdido, pero podemos decir que se ha mantenido –responde con orgullo.

«Con Suárez estuve varias veces cuando era gobernador; me llevaba bien con él» ricardo díez, alcalde de castillejo de mesleón

Muerto Franco llegó la Transición y Ricardo se enroló en la UCD de Suárez, a quien ya conocía de su etapa de gobernador civil de Segovia.

–¿Le gustaba Suárez?

–Claro que sí. Cuando era gobernador, en 1968 o así, fui a verle varias veces a Segovia. Me entendía bien con él. Cuando le exponía todas las cosas que quería hacer en el pueblo, me decía: «Así me gusta a mí que sean los alcaldes». Una vez fui a verle porque no sé qué me pasó con el secretario, y me dijo: tienes que ponerlos encima de la mesa porque, en el Ayuntamiento, el que manda eres tú. Luego estuve con él un par de veces más en Sepúlveda y en Barbolla. Congeniamos.

–Cuando desapareció la UCD, se pasó al PP.

–No, pasé antes por el PDP. Fui diputado provincial entre 1977 y 1983 y los diputados de la UCD nos pasamos al PDP. Más adelante me afilié al PP. Volví a ser diputado entre 1987 y 1991. Fue una etapa bonita.

–El PP es hoy un partido marcado por la corrupción y en franca decadencia. ¿Seguirá en él?

–La corrupción es lo peor que le ha caído a este partido. Le ha perjudicado mucho. Yo seguiré porque se han portado bien conmigo y estoy contento con la gestión. A la Diputación, por ejemplo, siempre la he tenido a mi favor. Las diputaciones son imprescindibles para los pueblos porque se preocupan por nosotros. Todos los años nos dan una cantidad, y vamos haciendo lo que se puede hacer, pero gracias a la Diputación están los pueblos como tienen que estar, y no llenos de barros. La Diputación es la madre de todos los pueblos, siempre lo he dicho.

mi pueblo era una cuadra» ricardo díez, alcalde de castillejo de mesleón

El alcalde ha seguido por televisión el debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy [la entrevista tiene lugar el jueves por la mañana] y confía en la resistencia del presidente del Gobierno. «Fíjese que creo que Rajoy va a aguantar», observa, convencido. «Yo puedo decir que siempre he ganado por mayoría absoluta. Eso sí, me he llevado bien con los concejales opositores que he tenido. Hombre, siempre en el pueblo hay alguno que no está de acuerdo, pero pienso que el 90% está conmigo. En las elecciones siempre me ha ido bien», añade. Al final, Ricardo Díez se ha equivocado en su predicción: también ha sobrevivido a Mariano Rajoy.