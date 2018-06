La ampliación de la SG-20 estará terminada en septiembre de 2019 pese al retraso que acumula

Las constantes nevadas y lluvias que se han sucedido a lo largo del invierno y gran parte de la primavera han retrasado los trabajos en la SG-20 al no permitir el avance de los movimientos de tierras o la estabilización del terreno. Este tipo de actuaciones requieren unas condiciones de humedad determinadas y no se pueden llevar a cabo con acumulación de nieve o agua, por eso han permanecido paralizadas en determinados periodos desde que comenzó el año. Sin embargo, los meses de verano serán claves y según el jefe de la demarcación de carreteras del Estado en Castilla y León oriental, Ignacio Ormazábal, será el momento de «relanzar la obra» y recuperar el tiempo perdido para que la conversión de la variante de Segovia en autovía sea una realidad en septiembre de 2019. Es decir, unos meses después de las primeras estimaciones que situaban esta fecha a principios de 2019.

El motivo no ha sido tanto el mal tiempo que ha imperado en los últimos meses como la complejidad de una obra que se ha topado con la aparición de materiales de diversa índole que han obligado a solicitar modificaciones en el proyecto inicial. En estos momentos, todavía se encuentran pendientes de autorización, aunque como se trata de una obra a diferentes ritmos el trabajo no cesa. Según Ormazábal, las modificaciones son un paso habitual en cualquier obra de este calibre. Aunque los proyectos se basan en el conocimiento obtenido a través de estudios e intervenciones previas en la zona, hasta que no se comienza a mover la tierra no se conocen con exactitud los obstáculos existentes en las capas más profundas, explica. En este caso, las principales modificaciones afectan, en especial, a la reposición de servicios de tuberías, pero también a la necesidad de instalar estructuras y elementos auxiliares de contención de taludes que no estaban previstos inicialmente. También a la exigencia de realizar pequeños desvíos del trazado por la presencia de determinados materiales.

La actividad arqueológica también ha marcado estas obras, ya que con los primeros sondeos se determinaron dos yacimientos. El primero el de la Cárcava de la Peladera, una aldea visigoda que ya ha había sido documentada en los años 90 y otro, entre Segovia y La Lastrilla, vinculado al supuesto trazado del Acueducto y a una calzada romana.

Al llegar a estas zonas de restos arqueológicos el procedimiento que se ha seguido ha sido el estipulado por la ley. Es decir, paralizar los trabajos y tramitar los permisos arqueológicos con el departamento de Patrimonio de Junta de Castilla y León hasta que los estudios se han completado y las actuaciones han podido continuar con normalidad en la zona, aclara.

En dos tramos

Las obras están divididas en dos tramos, el primero adjudicado a la empresa Dragados por un importe de 28 millones de euros ya está ejecutado en un 33% y abarca la zona que se encuentra entre la carretera de Valladolid y la de La Granja, con una longitud aproximada de siete kilómetros. Del segundo, entre la carretera de La Granja y la de Ávila, se encarga la empresa Azvi. Está presupuestado en 40 millones de euros y el grado de ejecución ya supera el 45%. En total, unas doscientas personas de ambas empresas trabajan en la SG-20, además, del personal de señalística, laboratorios o equipos especializados que tienen que intervenir en determinados momentos.

Otro de los obstáculos con los que tiene que convivir la actuación en la SG-20 es el tráfico. «La decisión de mantener el paso de vehículos y causar las menos molestias posibles al tráfico hacen que las obras vayan mucho más lentas», advierte.

No obstante, el objetivo es que a finales de año esté completamente configurado el esquema de la carretera y toda la obra esté dimensionada, apunta Ormazábal. Una vez que esto se consiga el trabajo será «mucho estable» y «no habrá sorpresas». Después de valorarse geométricamente, ya solo quedaría la última fase, en la que se echa el aglomerado y se procede a la colocación de la señalización y el balizamiento, detalla. Pero, para ello, todavía son necesarias más de una decena de voladuras y microvoladuras o la ejecución del tramo de San Cristóbal, que prevé el paso de los cuatro carriles por debajo de la rotonda del paso elevado. También está en proceso el nuevo ramal de salida hacia la AP-61.

La estructura más compleja de esta obra avanza a buen ritmo. El viaducto del Eresma, que requiere un año para su construcción, comprende una estructura de 201 metros de longitud y contiene un arco de cien metros. La complejidad de esta infraestructura reside en lo escarpado del terreno en el que se ubica, pero sobre todo en la proximidad a otro viaducto de las mismas características a escasos metros. Esto ha obligado a realizar microvoladuras con un estricto control de vibraciones para evitar afecciones al viaducto en uso y proyecciones que puedan perjudicar a construcciones del entorno o al tráfico que circula por las proximidades. Además del doble carril en los 15,3 kilómetros de recorrido, esta obra incluye la mejora del acceso a la N-110, una nueva rotonda en Perogordo, en servicio desde finales de 2017, un nuevo ramal de salida hacia Madrid y una vía de servicio paralela entre las carreteras de La Granja y Palazuelos de Eresma.

39 millones de euros

Nuevas infraestructuras, pasos elevados a diferentes niveles, enlaces y viaductos forman parte de esta intervención de ampliación de una variante que se construyó en 2001 con un presupuesto de 39 millones de euros. El objetivo era reducir la intensidad de vehículos en el interior de la ciudad evitando que las arterias centrales de Segovia concentraran todo el tráfico, incluso, de vehículos pesados. Sin embargo, los primeros meses en funcionamiento ya se detectó la necesidad de ampliar la capacidad de la vía para garantizar la fluidez y seguridad del tráfico. Algo que han corroborado las decenas de accidentes mortales que han tenido lugar en esta calzada, doce de ellos solo en el primer año, situándola entre los 300 tramos más peligrosos del país y como uno de los puntos negros por excelencia de Segovia. Además, fue concebida para una capacidad de 6.000 vehículos diarios y ya los primeros días alcanzó en determinados tramos los 12.000. Ahora la media se sitúa en 11.000, alcanzando los puntos de mayor afluencia hasta 17.000 vehículos al día.