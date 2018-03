Álvaro Nadal: Hay tiempo «de sobra» para definir alternativas para la comarca de Garoña El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digita, Álvaro Nadal. / Antonio de Torre El ministro de Energía destaca que ya tiene redactada la Proposición de Ley para regular el procedimiento de cierre de las centrales de generación eléctrica EL NORTE Segovia Martes, 20 marzo 2018, 12:11

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, afirmó hoy que hay «tiempo de sobra» para ir mirando las «alternativas adicionales» que se pueden implantar en la comarca burgalesa de Garoña tras el anuncio del cierre de la central nuclear. El ministro aseguró que los trabajos de desmantelamiento «tienen para una década o década y media».

Álvaro Nadal aseguró, al ser preguntado por la situación del plan para la recuperación de la zona de Garoña, que «queda muchísimo hasta que los trabajos de desmantelamiento concluyan» porque tienen para 10 ó 15 años y eso «va a producir una ocupación en la zona» por lo que, en su opinión, queda tiempo suficiente para que se puedan definir las alternativas de futuro para estos pueblos.

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital también avanzó que su departamento ya tiene redactada la Proposición de Ley para regular el procedimiento de cierre de las centrales de generación eléctrica. El texto, aseguró Nadal, ha sido remitido al grupo parlamentario del PP y a los diferentes ministerios implicados para que se pronuncien al respecto. «En cuanto los ministerios emitan su opinión, se registrará la proposición», resumió el ministro de Energía.

Álvaro Nadal también aseguró que el Gobierno no tiene que hacer ningún cambio de actitud sobre las renovables porque «hay que entender bien» que cuando se les reclama determinadas actuaciones como «poner placas fotovoltaicas en el techo» tiene una repercusion en el resto de consumidores y «es algo que el Gobierno nunca va a hacer», pero si se da el caso de que «no cuesta un solo euro a los consumidores», Nadal no ve «ningún inconveniente» para que «cualquiera ponga precio de mercado a la energía renovable».

El ministro de Energía recordó que no se puede negar que el desarrollo tecnológico permite consumir «un tipo de energía a menor coste» y de hecho la energía solar sin almacenamiento «ya sale más barata» que otras formas de energía, colocando en la última subasta 4.000 megawatios de energía solar. Álvaro Nadal puntualizó que hay dos cosas que «hoy por hoy» las renovables no pueden hacer: trabajar 24 horas al día, los siete de la semana y «trabajar en punta». En su opinión, en días «con una ola de frío» si no se produce la cantidad de renovable para lo «estamos todo lo que estamos consumiendo» hay que acudir a la centrales térmicas porque son las «únicas» a las que las que «con pocos minutos de antelación» se pueden poner a funcionar «y de manera voluntaria», mientras que los recursos renovables «los tienes o no los tienes y no te los pueden inventar».