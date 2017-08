a los turistas que pernocten Turistas en el mirador de la Canaleja. / A. Tanarro «La llegada masiva de visitantes afecta a los servicios públicos y no es descabellado plantearse la medida», asegura CARLOS ÁLVARO Segovia Viernes, 18 agosto 2017, 10:27

Cobrar –un euro, por ejemplo– a cada turista que pernocte. Algunas ciudades lo hacen y la alcaldesa de Segovia lleva acariciando la idea desde el momento que entró en el Ayuntamiento, allá por el año 2003, como concejala de Cultura y Turismo. Ayer, durante su comparecencia ante los periodistas, se mostró partidaria de adoptar una medida así cuando se le preguntó por la llamada turismofobia que se ha desatado en comunidades autónomas como Cataluña o el País Vasco.

«Si somos conscientes de que el turismo es el primer motor económico de muchas ciudades, entre ellas la nuestra, debemos atender, de la mejor manera posible, a nuestros turistas. Esto no significa que no sea oportuno cobrar algún tipo de impuesto... Recuerdo que lo propuse en mi etapa como concejala de Cultura y Turismo, porque, evidentemente, la llegada masiva de turistas afecta a los servicios públicos y son los ayuntamientos los que afrontan económicamente ese uso», señaló Luquero.

La regidora puso como ejemplo lo que ocurre en ciudades como Tarragona: «A mí no me parece descabellado cobrar algún tipo de impuesto razonable que, sin mermar la llegada de los turistas, haga que contribuyan. Yo he ido a Tarragona y allí se paga un euro por pernoctación. No supone nada y están contribuyendo. Es un dinero que podría destinarse, en nuestro caso, a la mejor conservación y mantenimiento del patrimonio histórico y al fomento de la promoción turística de la ciudad. Me parece razonable, pero, claro, a los turistas hay que acogerlos con los brazos abiertos», manifestó.

Como han hecho los alcaldes de Valladolid y León, la alcaldesa de Segovia también anima a los turistas que Cataluña rechaza a visitar Segovia: «Este Ayuntamiento no solo acogería a los turistas que los catalanes no quieren, sino a todas aquellas empresas que se están planteando salir de Cataluña porque no les gusta nada que Cataluña sea un estado independiente. A lo mejor tienen reticencias por eso del centralismo madrileño, pero Segovia no es Madrid. Así que brazos abiertos a cualquier empresa que venga a generar empleo para los segovianos. Los nacionalismos son una epidemia propia del siglo XIX y ahora tenemos que tender a ser ciudadanos del mundo. Todos somos humanos y nuestra patria es la humanidad».