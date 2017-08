La alcaldesa apoyará a José Bayón como próximo secretario general del PSOE de Segovia Clara Luquero y José Bayón. / A. de Torre «Es una persona de mi más absoluta confianza», asegura CARLOS ÁLVARO Segovia Jueves, 17 agosto 2017, 14:32

Clara Luquero, la alcaldesa socialista de Segovia, lo tiene muy claro: otorgará su apoyo a José Bayón si finalmente opta a la secretaría general del PSOE de Segovia en un proceso de primarias que podría enfrentarlo a José Luis Aceves, actual procurador en las Cortes de Castilla y León. «Todavía no tenemos candidatos -dijo Luquero-, pero si se presentan los dos [Bayón y Aceves], puedo decir que se trata de dos personas muy sensatas y equilibradas que podrían realizar una buena gestión al frente del partido. Los socialistas, entonces, haremos un ejercicio de democracia interna que yo veo muy positivo».

En ese caso, la alcaldesa tiene decidido a quién apoyar, y no lo oculta: «Yo respaldaría la candidatura de José Bayón. No puedo ser más honesta y más sincera. Eso sí, tras la elección, el candidato que no haya ganado debe apoyar al más votado. En eso consiste la democracia interna de nuestro partido. Si se da esa situación, si vamos a primarias, no hay que asustarse: todos los procesos democrácticos aportan. Es algo muy enriquecedor».

José Bayón, responsable del departamento municipal de Desarrollo Económico y Empleo, es uno de los concejales de más confianza de Clara Luquero en el Ayuntamiento de Segovia. «Es una persona de mi absoluta confianza -subrayó la regidora- y creo que tiene el perfil idóneo para dirigir el partido, porque es una persona joven (no llega a los cuarenta años), muy bien formada, muy razonable, muy sensata y muy vinculada a esta tierra. Siempre ha vivido en Segovia, salvo los últimos años en que está a caballo entre Segovia y Madrid, y es claro ejemplo de todos esos jóvenes bien preparados que se han visto obligados a marcharse a Madrid. Él va a entender mejor que nadie esa problemática y lo que pasa en esta tierra».

Hasta el momento, ni Bayón ni Aceves se han pronunciado sobre sus verdaderas intenciones de optar a la secretaría provincial socialista. Y es que, en realidad, todavía no hay nada fijo, o como dice el propio concejal, «no hay un guion escrito». Habrá que esperar hasta el día 5 de septiembre para despejar las dudas. Es la fecha límite para la presentación de las precandidaturas. Luego llegará el trámite de los avales: los aspirantes necesitarían un 10%.