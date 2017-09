La alcaldesa aplaude que el PP facilite la aprobación del pliego de los autobuses urbanos Un grupo de viajeros sube a uno de los autobuses urbanos en la plaza de Artillería. / A. Tanarro Agradece el «mensaje responsable» y espera que el dictamen esté incluido en el orden del día del pleno de septiembre MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Viernes, 1 septiembre 2017, 11:28

A pesar de las críticas por el retraso de todos los grupos de la oposición, en especial las del PP, la alcaldesa de Segovia se queda «con el mensaje responsable de que no obstaculizarán la aprobación del pliego (del contrato de transporte urbano)». Clara Luquero agradeció este ejercicio de «responsabilidad», si bien matizó que «los segovianos no hubieran entendido la actitud negacionista». Los populares facilitarán de hecho la aprobación del pliego para que la adjudicación del servicio y, por tanto, que Segovia tenga nuevos autobuses no acumule más demora.

Luquero espera que el pliego del nuevo contrato de los autobuses pueda estar listo para su aprobación por el pleno en la sesión correspondiente a este mes de septiembre. El equipo socialista y la Concejalía de Transportes está a la espera de que la Junta remita el informe del consejo consultivo del sector y, según dijo la alcaldesa, la secretaría general del Ayuntamiento ha ido trabajando en los aspectos jurídicos del pliego y la intervención en la estructura de costes.

Aunque los populares han expresado sus quejas por no poder hacer más aportaciones al expediente, y las han descartado para no retrasar más su aprobación, la alcaldesa comentó ayer que «lo esencial lo conocían» porque hace tiempo que en diversas reuniones se les trasladó a todos los grupos de la oposición «todo lo fundamental del servicio», e incluso hicieron sus aportaciones y fueron incorporadas al pliego. «Todo lo demás –añadió Luquero– han sido trámites administrativos donde hay poco margen político para actuar».

Así, consideró que la reunión mantenida este martes con todos los portavoces ha servido básicamente para «refrescar la memoria sobre los rasgos fundamentales del servicio de transporte», que incorpora «muchas novedades», «rotundas» como autobuses de la máxima calidad, la mejora de frecuencias y comunicaciones , etcétera.

Insistió Luquero en que los técnicos consideran que el servicio de transporte urbano «ya está sobredimensionado» desde un punto de vista económico para una ciudad como Segovia, aunque agregó que «lo estará más» porque han tomado la decisión política para que sea así porque «los ciudadanos lo piden y lo utilizan». Según dijo, los segovianos «valoran más el transporte urbano que los ciudadanos de otras ciudades» el suyo, y «el Ayuntamiento responde» ante los más de tres millones de viajeros anuales.