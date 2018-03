Agentes del Seprona salvan la vida a dos cachorros de mastín abandonados en una cantera 'Pololo' y 'Pachín', los cahorros de mastín rescatados por el Seprona. / El Norte El Refugio busca una familia que adopte a 'Pololo' y 'Pachín', que fueron localizados en Martín Muñoz EL NORTE Segovia Jueves, 15 marzo 2018, 13:10

«Si estos dos perritos no son la cosa más adorable que has visto jamás, la Tierra no es redonda», señalan fuentes de la protectora El Refugio, que buscan familia para 'Pololo' y 'Pachín', «dos ternuras a los que alguien sin corazón en el pecho, abandonó en una cantera que se encuentra en la segoviana localidad de Martín Muñoz».

La cantera se encontraba anegada por las fuertes lluvias caídas en estas últimas semanas cuando una patrulla del Seprona rescató a los dos cachorros, que habían encontrado resguardo en una madriguera. Inmediatamente, los agentes de la Guardia Civil se pusieron en contacto con la protectora El Refugio, cuyo centro de adopción se encuentra en El Espinar y que se encarga de rescatar y acoger a los perros abandonados de la comarca. Según informan miembros del equipo, cuando fueron entregados los cachorros «estaban devorados por el miedo y comidos por el hambre».

Según el protocolo de actuación que siguen con todos los animales abandonados que se rescatan, El Refugio trasladó a los perritos a su centro veterinario para proceder a realizarles todas las pruebas y analíticas necesarias para determinar su estado de salud. También procede a su vacunación e identificación con microchip, así como su esterilización en el momento que tengan la edad suficiente para poder hacerlo. «Cuarenta y ocho horas de calor, comida rica y amor han bastado para que recuperasen la confianza y comenzara el festival de juegos y besos desde la mañana a la noche», declara Nacho Paunero, presidente de El Refugio.

Asimismo, señala que «gracias a los agentes del Seprona, estos dos pequeños han podido salvar la vida y recuperar la fe en el ser humano. Os aseguramos que tenerlos entre los brazos te hace sentir una emoción desbordante. Ahora, nuestro compromiso es encontrar para ellos, familias que los adopten y los quieran y protejan como ellos merecen».