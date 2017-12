La v afirma que elección de autobuses compactos es una decisión técnica Autobuses del servicio de transporte urbano de Segovia. / A. Tanarro No descarta modificar el pliego si así lo decide el Tribunal de Recursos Contractuales tras el recurso de la Asociación Nacional de Carroceros M. A. L. Segovia Viernes, 1 diciembre 2017, 11:47

Dirimir si la elección de autobuses compactos para prestar el servicio de transporte urbano es adecuada o no para Segovia es algo que tendrá que dirimir el Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León. Es consecuencia del recurso planteado por la Asociación Nacional de Carroceros, en el que reclaman contra la decisión de incluir en el pliego la preferencia por los autobuses compactos de gasoil.

La alcaldesa,Clara Luquero, entiende que la asociación pueda recurrir porque «vea afectados sus intereses económicos», y sin embargo asegura que la decisión responde a criterios técnicos, pues han sido los técnicos quienes han considerado que los autobuses compactos son «los más adecuados» para las condiciones de la ciudad, con pavimento de adoquín en muchas zonas y con una orografía difícil, con muchos desniveles.

Pero Luquero no comparte la afirmación del PP de que el pliego de condiciones para adjudicar el servicio de transporte urbano no garantice la libre concurrencia de empresas, y por eso no tiene previsto retirar la cláusula que establece como vehículos los autobuses compactos. Aunque reconoce que «podemos llegar a un sinsentido» si se atienden las pretensiones de los carroceros, pues de la misma manera podrían reclamar los fabricantes de autobuses eléctricos, híbridos, etcétera, también asegura que «hay varios fabricantes de vehículos compactos de los más solventes de España».

«Creo que hemos definido técnicamente lo que creemos que mejor va a resultar dadas las características de Segovia», manifestó la alcaldesa, quien considera «razonable» la propuesta de los técnicos, que excluye otras opciones. No obstante, añadió, cuando el tribunal se pronuncie «si hay que cambiar el pliego, se hará».