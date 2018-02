El acuerdo de PSOE con C's facilita la aprobación del presupuesto Reunión de la mesa de seguimiento del acuerdo PSOE-C's de 2017. / El Norte Reducir la partida dedicada al CAT y aumentar otras ha permitido que las dos concejalas de Ciudadanos apoyen la propuesta del equipo de gobierno MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Viernes, 16 febrero 2018, 08:25

De los detalles no han dado cuenta. Lo harán este viernes los portavoces de los dos grupos, el del equipo de gobierno socialista y concejal de Hacienda, Alfonso Reguera, y la del grupo municipal de Ciudadanos, María José García Orejana. Pero la convocatoria de la rueda de prensa para darlo a conocer confirma que las conversaciones mantenidas en las dos últimas semanas han llegado a un acuerdo para aprobar el presupuesto del Ayuntamiento de Segovia para este año.

La alcaldesa, Clara Luquero, ya avanzó hace una semana que su equipo daba prioridad a las conversaciones con el grupo de Ciudadanos, dado que en 2016 «hizo un ejercicio de responsabilidad para aprobar el anterior presupuesto». Aunque García Orejana dejó caer tres semanas atrás que el apoyo del año pasado no condicionaba la negociación de este año, que auguraba larga y en la que supeditaba el posible acuerdo a que los socialistas aceptaran sus propuestas concretas.

Una de estas era aumentar la partida dedicada a mejoras de la accesibilidad, pues ya avanzó la portavoz de C’s que la cuantía de 25.000 euros era muy insuficiente para que Segovia llegue a ser una ciudad totalmente accesible; otra aludía a las partidas previstas para facilitar la implantación de empresas, como la creación de suelo industrial y el impulso al desarrollo del sector de Prado del Hoyo y, aunque aceptaba dedicar una inversión a terminar el edificio de Emprendedores (CIDE) del CAT (pues el año pasado ya condicionó su apoyo a que se le dotara de contenido), García Orejana planteaba la conveniencia de que la partida fuera menor de los 700.000 euros proyectados por los socialistas.

La reducción de la partida dedicada al CAT, a pesar de que el equipo de gobierno lo considera un recurso estratégico para su proyecto de ciudad, parece que ha facilitado en parte el acuerdo, aunque ninguna de las fuentes consultadas de los dos grupos han desvelado la cantidad final. Esta menor cuantía para el CAT supone, como es lógico, elevar las partidas destinadas a otras inversiones, con el condicionante de que el capítulo de inversiones reales suma seis millones de euros y la mitad son para el pago de sentencias y otros acuerdos.

Lo único que comentaron al respecto fuentes de Ciudadanos es que «se ha llegado a un acuerdo sobre el presupuesto para facilitar la gobernabilidad del Ayuntamiento, para que Segovia siga teniendo vida y proyectos», en «un ejercicio de responsabilidad que no está haciendo ningún otro grupo, como en 2017». Los demás, añadieron, «no han podido o no han querido, pero no han llegado a ningún tipo de acuerdo».

Reguera declinó explicar cómo queda el presupuesto y manifestó que «se ha buscado el acuerdo con todos los grupos, pero solo hemos llegado a uno más completo con el de Ciudadanos», además de que «la reducción o el incremento de partidas no condiciona el proyecto presupuestario».

Así, el equipo de gobierno tiene garantizada la aprobación del presupuesto de 2018 con mayoría absoluta, con sus doce votos y los dos de C’s, en el pleno ordinario de este mes, que se celebrará el día 23.

El apoyo del Partido Popular está descartado porque ya anunció su portavoz, Raquel Fernández, que una de sus exigencias era dejar a cero la partida destinada al CAT. El voto favorable de UPyD-Centrados en Segovia tampoco lo tiene el equipo de gobierno, si acaso puede obtener su abstención; e igual ocurre con Izquierda Unida, pues Ángel Galindo manifestó esta misma semana que la manera de llevar los asuntos urbanísticos, entre otras cosas, ponen «muy difícil» su apoyo al presupuesto.