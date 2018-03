La abstención de Ciudadanos impide la comisión de investigación sobre el CAT Bancada del grupo municipal del Partido Popular, en el pleno de ayer, donde defendió la comisión sobre el CAT. / Antonio de Torre El pleno de la corporación municipal aprueba la ordenanza sobre cartelería a pie de calle en el recinto amurallado EVA ESTEBAN Segovia Sábado, 24 marzo 2018, 13:35

El pleno del Ayuntamiento de Segovia rechazó ayer, con la abstención del grupo municipal de Ciudadanos (Cs), la creación de una comisión de investigación propuesta por el Partido Popular (PP) para hacer «pública y accesible» toda la información acerca de «un capricho sin viabilidad» como es el Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT), como expuso la portavoz de la bancada popular en la oposición, Raquel Fernández. «Lo que no puede ser es que se hayan gastado más de 25 millones de euros (un 37% aportado por el antiguo Ministerio de Industria, Energía y Turismo) en un proyecto que no sabemos ni de donde surge ni para qué sirve», recriminó al equipo de gobierno socialista que preside la alcaldesa, Clara Luquero. «Doce años después solo se ha ejecutado un único edificio, que todavía está sin terminar, y unas escaleras y explanada», hizo hincapié la portavoz del grupo popular.

La moción sobre la necesidad de transparencia en torno al CAT fue respaldada por el concejal de Izquierda Unida (IU), Ángel Galindo, quien además aseguró que es un asunto que despierta «la incertidumbre y expectación» de la ciudadanía, que se pregunta «por qué se ha invertido tanto dinero». «Ha sido una inversión enorme e innecesaria, un error garrafal del equipo de gobierno, pero habrá que terminarlo y darle uso», subrayó.

Esta misma línea siguió UPyD-Centrados en Segovia, quien a través de su portavoz, Cosme Aranguren, mostró su rechazo a «invertir un duro más en algo que no sabemos ni para qué es». Una vez asegurado el apoyo de las formaciones anteriores, el primer revés para la moción presentada por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia llegó por parte de Ciudadanos. María José García Orejana condicionó su apoyo a dicha comisión siempre y cuando el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, se comprometiera a abrir de forma paralela una comisión de investigación sobre el complejo de Segovia 21. Ante la negativa del también concejal del PP, la formación naranja se abstuvo en la votación, lo que permitió al Partido Socialista evitar la puesta en marcha de la propuesta.

«Estamos haciendo un esfuerzo tremendo por llevarlo a cabo. A los segovianos no solo les importan las aceras, sino que sus hijos no tengan oportunidades laborales, y eso solo se consigue con inversiones y dando la cara», incidió el concejal de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación, José Bayón. «Con esta comisión estamos haciendo un flaco favor a la economía de los segovianos. No pongamos palos en la rueda, preguntemos en la mesa del CAT», prosiguió la alcaldesa.

Nueva norma en verano

Por otro lado, el pleno también debatió la colocación de carteles anunciadores en la vía pública del casco histórico. Estos objetos tienen los días contados. Así lo ratificó la corporación con el voto en contra de Ciudadanos y la abstención del Partido Popular. Con ello se pretende «recuperar la vía pública para el dominio de los ciudadanos» y, al mismo tiempo, mejorar la imagen de la ciudad, esgrimió la concejala de Obras, Servicios e Infraestructuras, Paloma Maroto. «Esperamos que pueda ser efectiva para verano y podamos conseguir que Segovia dé una imagen más agradable», agregó la edil socialista. La normativa sobre cartelería se llevará a efecto en la zona del recinto amurallado y por las calles «más sensibles» del centro de la ciudad, matizó Maroto.

Hasta la fecha, lo único que está «cerrado y concretado» y recogido en la Ordenanza Reguladora de Ocupación de Vía Pública son aquellas cuestiones que afectan a los «establecimientos con terraza». Según la concejala responsable del área, este aspecto «se mantiene» y no va a cambiar. «Pueden seguir poniéndolo con el formato y el visto bueno del Ayuntamiento, pero dentro del espacio destinado para las terrazas», apostilló. Quienes lo incumplan, tendrán un «plazo máximo» de un día natural para retirarlo y, en caso contrario, los empleados municipales lo trasladarán a una nave municipal. «Si después de quince días no se reclama o se abona la multa, se destruirá», avanzó la edil. Las sanciones oscilarán entre los 50 y 900 euros, según la gravedad.

El grupo municipal de Ciudadanos manifestó su descontento con dicha propuesta al considerarlo discriminatorio para una parte de los segovianos. «Esta medida tiene que ser accesible en todos los niveles y rincones, como si en otro punto de la ciudad no hubiera carteles», criticó María José García Orejana.